CGTN女主播刘欣与FOX女主播翠西电视交锋

据CGTN微信公众号 CGTN女主播刘欣于5月30日早8:25（美东时间29日晚8:25）应约与FOX商业频道女主播翠西·里根(Trish Regan)就中美贸易等相关话题进行了一场公开辩论。

刘欣在CGTN北京主演播室通过卫星连线的方式在翠西·里根的《黄金时间》节目里出现。这是中国主播与美国主播首次正面交锋。有外媒报道称，这场辩论是电视史上的伟大奇观。翠西在节目中称这也是美国电视史上前所未有的对话，也是美国听到不同观点的机会。

双方就公平贸易、知识产权、华为、关税、中国发展中国家地位以及美方所谓的“国家资本主义”进行了长达16分钟的对话。

刘欣首先纠正翠西在节目中对刘欣的介绍，翠西在节目中称自己不代表特朗普政府，而刘欣是中国共产党的代言人。刘欣纠正道，我自己还不是共产党员，我今天是以中国国际电视台记者的身份与你进行对话。

翠西接着就贸易谈判发问，她问刘欣中美之间是否有可能达成协议。刘欣说，如果美方带有诚意，尊重中方谈判代表，相信会有一个好的结果，因为贸易战对中美双方都不利。

当翠西问道所谓中国 “知识产权偷窃”伤害美国公司问题时，刘欣反问道，你可以问下在华投资的美国公司的意愿，问问他们是否愿意在华投资，美国公司在华投资利润丰厚。刘欣接着说，我承认，在中国是有一些侵犯知识产权的案例，但是那都是公司的问题，世界上包括美国在内的很多国家的公司都出现过这样的问题，这些仅是个例，不能说美国公司偷了就是美国偷了，中国公司偷了就是中国偷了。刘欣解释道，中国社会对加强知识产权保护是有广泛共识的。

当翠西问道有关华为是否愿意与美国共享它的先进技术时，刘欣回答道，通过合作、互相学习、美国根据规则付费，她相信这是没有问题的。中美都在彼此学习。我通过与美国教师学习英语，现在我的工作还需要美国专家帮忙。只要我们共同合作，按法律和规矩办事，我相信这当然没有问题。

翠西还发问刘欣有关发展中国家地位的问题，刘欣答道，中国经济的总体量很大，但中国有14亿人口，人均GDP不及美国人均GDP的六分之一。但是中国人很努力，中国是联合国维和任务的最大贡献者，也提供了非常多的国际人道主义援助。

当翠西问道关税的问题时，翠西说，2016年，中国对美国16%的商品征收9.9%的关税过高。刘欣说降低关税是一个很好的想法。这样，美国消费者可以用更便宜的价格买到中国商品，中国也可以用更便宜的价格买到美国商品。但是您刚才也提到了我们现在是规则主导的世界，如果一方想要改变规则，必须要取得相关方的共识。美国不能对中国有区别性对待，降低关税需要是个多边的共同决定。我们目前执行的是20年前的标准，在关税问题上，我们的确需要改变规则。

翠西发问刘欣你如何定义“国家资本主义”，刘欣解释道，中国是中国特色市场经济，让市场在经济中发挥主导作用。国有企业在经济中有重要作用，但作用正在不断减少，国家并没有控制经济的一切。来看一组数据：中国80%的就业是由民营企业提供的；中国80%的出口是由民营企业提供的；中国65%的创新是由民营企业完成的；中国一些领先的公司，比如因特网公司、5G公司都是民营企业。我们的经济制度是混合的/多元的、活跃的、开放的。

双方的辩论引发广泛关注。从社交平台的网民反馈看，翠西一改昔日的做派，始终没有“发怒”，而刘欣大气严谨、睿智平和，对答如流。

在此之前的当地时间5月14日，美国福克斯商业频道在其黄金时段播出一期节目，该频道主持人翠西·里根把美国描述成中美贸易关系里彻底的“受害者”。她认为，中美贸易不平衡是美国必须用在中国身上的“武器”，中国的繁荣是“以美国利益为代价的”。在节目中，翠西·里根还多次使用“偷窃”这个词。她称，中国人从美国人那里“偷走”了数十亿美元，并表示，“我们别无选择，唯有一战。”

针对这位美国女主播的“观点”， CGTN于5月22日发布了一期题为《中国不会接受不平等协议》的评论短视频。主持人刘欣在视频中条理清晰地驳斥了翠西·里根鼓吹的对华“经济战”言论。刘欣在短视频中表示，仔细斟酌翠西的话就会发现，她所宣扬的尽是情绪化和煽动性的指控，却少有实质依据。刘欣说，翠西在其节目中声称，来自中国的“知识产权盗窃”导致美国经济每年损失高达6000亿美元。而这份数据源自美国一家非营利机构（National Bureau of Asian Research）2017年发布的一份“美国知识产权遭窃委员会”报告。而这份报告是未经验证的一家之言。同时，报告里写得很清楚，低端知识产权盗窃对美国经济造成的损失或可高达每年6000亿美元。这并非指中国，而是综合全球而言。

5月23日，翠西在看到CGTN的短评后公开回应。不过，她并未提数据可信度与偷换概念的问题，反而指责刘欣“针对全美国女性人身攻击”。她在推特上发起“战书”：“既然你说我情绪化，那就找个时间地点较量一番！”刘欣欣然应约。（来源：CGTN微信公众号）

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