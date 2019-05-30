12家单位发起并筹建认证认可贸易便利化信息综合服务平台

人民网北京5月30日电 （邢郑） 近日，国家市场监管总局认证认可技术研究中心会同12家单位共同发起并签订了“认证认可贸易便利化信息综合服务平台”合作协议，筹建这一服务平台，将为我国的企业提供更有效的认证认可信息服务。

国家市场监管总局认证认可技术研究中心主任刘宗德表示，平台旨在充分发挥认证认可相关数据众筹、共享作用。此次签订合作协议的单位包括国家市场监管总局认证认可技术研究中心、中国合格评定国家认可中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国检验检疫科学研究院、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等。

国家市场监管总局认证监管司司长刘卫军表示，认证认可服务政府监管的支撑作用日益增强，要从国际化、专业化、规范化的角度，实现认证认可自身的高质量发展，增强认证认可的整体竞争力。

中国合格评定国家认可中心主任、国际认可论坛主席肖建华说，认证认可是国际通行的市场运行工具，国际化的认证认可有助于企业融入全球价值链，进入全球市场。

据悉，目前全球范围的认证机构有7000多家、实验室68000多家、检验机构9500多家。每年的6月9日是国际认可论坛和国际实验室认可组织设立的世界认可日，今年世界认可日的主题是认可促进供应链提升价值。

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