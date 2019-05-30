首批中国婴童用品质量安全团体标准发布

人民网北京5月30日电（邢郑） 随着“全面二孩”政策的实施以及消费升级的带动发展，婴童用品市场进入了快速增长的新阶段。与此同时，大量涌现的婴童用品也带来已有标准不再适用、交叉型产品无法判定、高品质产品缺少评价等问题，急需增加标准的供给，破解产品评价的难题。

据悉，中国消费品质量安全促进会（简称中消会）于近日在京召开了守护儿童安全暨召回制度实施研讨会。会上发布了首批五项婴童用品及玩具标准：《婴童饮用器具通用安全要求》、《婴童衣料用液体洗涤剂》、《婴幼儿咀嚼辅食器通用安全要求》、《婴幼儿斜躺床通用安全要求》、《儿童玩具益智等级评价技术规范》。

据中消会儿童用品工作委员会秘书长、广州海关技术中心黄理纳研究员介绍，该五项标准依据行业需求提出，广泛征集了行业专家、企业及消费者代表的意见，吸收中国婴童用品标准化工作组秘书处单位广州海关技术中心、中国质量认证中心、广东孕婴童用品协会、多家国家级认证检测机构和国内主要产品经销企业共同参与，经过了多轮科学、严谨的论证，解决了过去团体标准在制定过程中单打独斗、不成体系，原创性差、适用性低，有效供给不足、远离行业和产业等老问题，将为行业相关儿童产品的安全规范提供可靠的标准参考。

如《婴童饮用器具通用安全要求》参考引用2018年最新修订的欧盟EN14350《儿童使用及护理用品--饮水设备安全要求》，起草组成员包含欧盟EN14350标准主要成员，在该行业有相当的权威和经验，多次提出有价值的创新技术解决方案；《婴童衣料用液体洗涤剂》在国内首次从婴童衣料用液体洗涤剂的原辅料安全、环境友好性能、有害物质限量、微生物防控、毒理安全性等安全性能方面进行探讨，同时经过对流通市场采集的50批次各类婴童衣料用液体洗涤剂进行安全性能检验；《婴幼儿咀嚼辅食器通用安全要求》及《婴幼儿斜躺床通用安全要求》则针对现代育儿方式的改变，考虑到了广受消费者欢迎的新型产品兼顾性能和安全的指标要求；《儿童玩具益智等级评价技术规范》该标准根据特定年龄组儿童的智力和体力，从颜色形状、手眼协调、艺术创作、逻辑推理和简单因果等十四个方面对玩具的益智性能进行等级评价。

中消会相关负责人表示，下一步将继续在此次团体标准工作的基础上，不断提升标准制修订质量，进一步拓宽团体标准布局和开展多层次团体标准联盟建设工作，根据消费者保护需求及市场产业发展有针对性地制定发布相关标准，加大标准的宣传、推广和应用力度，为保障儿童健康安全、促进儿童健康成长构建更完善的标准与认证保护体系。

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