麻辣财经：今年水果为啥贵？原来是“辣手摧花”！

最近这段日子，水果成为人们热议的话题。不少人感觉到，今年水果“身价”明显看涨，就连苹果、葡萄、梨这些普通水果，价格涨幅也不小。

这件事也引起了李克强总理的注意，上周他在山东考察考察途中，临时停车走进一家水果店，询问水果涨价情况和原因。他叮嘱随行的地方和部门负责同志说，现在市场供求总体平衡，要关注部分关系群众日常生活的产品价格变动情况，采取适当措施，保障供应充裕、价格合理。

今年水果价格涨了吗？确实涨了，大家的感受还是挺准的。

国家统计局发布数据，4月，全国居民消费价格同比上涨2.5%，其中，鲜果价格上涨11.9%，影响CPI上涨约0.22%。

那5月份的行情如何？水果价格上涨，好像仍没有止步的意思。据农业农村部数据，5月3日—9重点监测的5种水果平均价格为7.05元/公斤，环比上升1.5%，同比上升14.9%。

农业农村部重点监测的5种水果，是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。其中，5月首周同比上涨最多的是富士苹果，每公斤价格9.45元，同比上涨49%；唯一价格下降的水果是菠萝，每公斤3.68元，同比下降0.6%。

5月份的第二周，5种水果平均价格为7.44元/公斤，环比上升5.6%，同比上升22.5%；第三周，5种水果平均价格为7.77元/公斤，环比上升4.5%，同比上升32.7%。第四周就是本周，数据还没出来……

从上面的数据可以看出，30%。这样的涨势，肯定让爱吃水果的人“震感”强烈。

那么，今年水果为啥价格上涨？消费者买水果多掏了钱，那果农得没得到好处？您的关注，就是我们的动力！麻辣财经到市场上转了转，也跟瓜农果农们聊了聊，咱们一起来了解下行情背后的原因。

果树开花时最怕冻害，坐果时最怕冰雹

“两个多月来水果涨价，是不是跟贸易战有关系？”麻辣姐的朋友圈里，有人发出这样的疑问。也有媒体言之凿凿：面对贸易摩擦升级，我们要做好过紧日子的准备，包括水果涨价，以及手机的性能不那么好用……

做好准备过紧日子是必要的，但贸易战会影响水果价格，这显然是多虑了。因为好多水果都是咱自家地里长的，我们进口的热带水果，也不存在什么“摩擦”。只要咱自己把生产搞好，水果价格肯定就能平稳。

今年水果价格上涨，主要是跟去年的极端天气有关。

陕西省是我国苹果的主产地。去年清明前后，全省出现的强寒流天气，持续时间长、降温幅度大，造成了50年不遇的低温冻害。此时，苹果树正值开花时节，零度甚至零下5度的低温，让满树花朵一夜凋零。没有花就坐不了果，陕西受灾最严重的地区，苹果减产近80%。去年，麻辣哥到陕西延安调研，也有不少果农反映，受冻害影响，果树挂果率低大幅减产。

不仅陕西果农遭灾，此次冻害也令宁夏果农损失惨重。50年一遇的“倒春寒”，不但让果农的心哇凉哇凉的，更令苹果树“瑟瑟发抖”：满树的苹果花结了冰，树上的嫩芽被冻死。大自然真是太暴力了，简直就是“辣手摧花”！

农业专家介绍，果树开花时最怕暴雨和冻害，坐果时最怕冰雹。冻害之后，很多果树挂果不足1/10，大幅减产已成定局。

前段时间，北京一些地方也出现了极端天气，十级大风夹杂暴雨狂泄而下。“你们通州下雹子了！”朋友微信提醒说。当时麻辣姐正在昆明出差，准备下午飞北京，结果飞机一再延误，到家已经是夜里两点。

就是这场雹子，让通州的果园遭了灾：已经结了果的梨树，被砸成了“万点坑”，青涩的小梨落了满地。一位果农痛心地说：“梨树被这么一折腾，今年的收成肯定没了，而且明后年的产量也要受影响。因为它需要疗伤，休养生息。”

资本的嗅觉最灵敏，苹果减产的预期，最早是被期货捕捉到的。有期货分析师预测，受极端天气影响，预计2018年全国苹果产量减产30％以上。于是，从去年4月底开始，苹果期货价格持续走高，到5月中旬更是放量上涨，一度创下3天成交近8000亿元的纪录，成为国内期货市场最火爆的交易品种。

回过头来看，眼下的苹果价格上涨，跟去年苹果大幅减产的预期是吻合的。

水果涨价吃啥最实惠?“吃瓜群众”还是要吃瓜

对消费者来说，涨价总归不是一个好消息。但如果是因种植面积减少，而导致价格上涨的话，那么至少果农会增加收益。

像这种极端天气导致水果减产，并由此拉高水果价格，对果农和消费者来说是最不好的，因为都要为老天造成的损失买单，没有赢家。在目前条件下，林果种植还是“靠天吃饭”，无法做到“人定胜天”。

所以，就有人慨叹：水果种植，一年只能完成一个生长季。没有到时间就不会开花，如果开了花没结果实，也只能等明年再重来。它不能像工厂生产那样，随时可以开动马力复制“产品”。上一年的歉收，就会影响这一年的消费。

关于水果的好消息，也有不少。前段时间麻辣姐云南采访，发现很多地方的脱贫攻坚工作，都跟种植水果联系在一起了。比如，丽江市的永胜县，新开发种植基地规模都是上万亩的，有2万亩的沃柑，还有2万亩的软籽石榴，并通过电商卖到了全国各地。这农民增收的一枝花，真的要靠“果”当家，水果生产在扩大，城里的消费者不用担心买不到。

永胜县沃柑基地。

很多人关心，面对水果价格上涨，眼下咱到底吃点啥好？有没有又好吃又便宜的？

还真有！麻辣姐家门口，就有一家水果店，售货小姐姐拿出手机，给麻辣姐发了一张海报：“这些水果都挺便宜的，您好好看看。”

麻辣姐打开一看，恍然大悟：最实惠的水果居然是它！

这上面的水果，每份重量大都在一斤以上，价格在10元以下，最便宜的水果是瓜。这个季节，我们作为吃瓜群众，还真可以多吃些瓜！

(责编：李枫、袁勃)