电子社保卡，让我的钱包更“轻”

郭德鑫摄（人民图片）

到医院就诊有时会遭遇这样的尴尬：突然发现没带社保卡，无法及时使用医保结算。自2018年4月，全国第一张电子社保卡由人社部在福州签发以来，社保卡数字化进程正加速推进，未来将有越来越多的市民享受到电子社保卡带来的便捷。

参保人多了一个电子身份凭证

最近一段时间，济南市民发现，到济南市第一人民医院看病可以用电子社保卡扫码付款，钱包里又可以少带一张卡了。

据悉，电子社保卡经在线认证后具备多种功能，可作为线上身份认证凭证。通过生物特征识别技术，可实现持卡人的线上待遇资格认证，减少参保人跑腿办理带来的麻烦。申领成功后，相当于参保人多了一个电子身份凭证，与实体卡一样，可享受人社服务及其他民生服务。

未来，电子社保卡的身份凭证功能将发挥得更加充分，在交通出行、公用事业、小额支付等方面进行应用场景探索，推进这一功能在入园、入馆、出行等方面的应用。

除了作为身份凭证之外，电子社保卡还具备自助查询、业务办理、医保结算、缴费、待遇领取及金融支付等多种功能。

申领电子社保卡后，参保者能在网上查询社保参保信息、就业人才服务信息、个人就业信息、职业培训信息、职业资格信息、职业技能等级信息、创业担保贷款扶持信息等。还能线上办理相关业务，包括就业创业服务、社保服务、劳动用工服务、人才服务、调解仲裁服务等。

移动支付功能让电子社保卡成为名副其实的“电子钱包”，在参保缴费、考试缴费、培训缴费、医疗费结算等方面实现在线支付。目前，很多城市已开通电子社保卡就医购药服务功能，在就医时出示手机端电子社保卡，看病后不用排队就可直接线上结算，在指定药房购药时可扫码支付。

在线申请快捷又安全

只要手中有一张实体社保卡，所在城市已经开通电子社保卡申领服务，持卡人就可以随时随地通过可信APP（应用程序）领取电子社保卡，如人社部门APP、政务服务APP、合作发卡银行APP及第三方支付平台APP等。目前全国已有138个APP或网站开通了电子社保卡服务，已开通的APP或网站列表可在人力资源社会保障部门网站查询。

以支付宝为例，参保者打开支付宝APP首页，点击“城市服务”，选择所在城市，之后点击“电子社保卡”，通过人脸识别验证后，就申领成功了。截至今年1月，全国已经有18个省份、超过140个城市可通过支付宝领取电子社保卡。

对于电子社保卡的安全性，人社部表示，电子社保卡以保证持卡人信息准确、安全为根本前提，用户领卡和用卡时，均需要第三方平台与全国社保卡平台进行实时校验确认，并结合电子认证、刷脸认证等互联网安全技术手段，确保是“实人、实名、实卡”。同时，就诊买药等相关信息均由医院、药店与医保系统直接交互，数据不经过第三方平台，力保用户信息安全。

针对有些参保者担忧的手机丢失导致电子社保卡盗刷问题，支付宝表示，通过支付宝领取的电子社保卡，别人要想使用，需要先通过“手机密码+支付宝登录密码”打开支付宝；再通过指纹或刷脸等验证，才能进行支付。目前支付宝的人脸识别技术相对比较成熟，人脸识别技术的准确率已达99.99%，被冒领、盗用的可能性极低。

一些地方社保部门还要求参保人使用电子社保卡前，绑定当地人社部门微信公众号进行实名认证，降低了传统社保卡免密支付引发的盗刷现象。

电子社保卡的功能待拓展

人社部数据显示，截至3月底，全国社会保障卡持卡人数已达12.5亿人，覆盖89.6%的人口。根据《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》要求，今年，所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡，不低于10%的持卡人（即至少1亿人）领取电子社保卡，所有地市均开通移动支付服务。各地正加紧推进电子社保卡申领和使用的相关服务。

目前，杭州已有300余万人申领电子社保卡，497家医院和2063家药店均支持“扫码就医”，部分医院甚至实现“刷脸结算”。济南市已经有20多万人申领了电子社保卡，市民可在600多家指定药店进行扫码消费。安徽芜湖市电子社保卡总签发数接近14万，该市医保定点药房均已实现电子社保卡扫码支付。

在广泛覆盖参保者的同时，电子社保卡的功能还将有进一步的拓展。《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》提出，到2021年，形成实体社保卡与电子社保卡广泛协同并用的线上线下“一卡通”服务管理模式，为其他政务服务、金融服务、智慧城市服务领域深入应用电子社保卡提供全面支撑。

作为落实《“互联网+人社”2020行动计划》的举措之一，2020年，电子社保卡将普遍应用于线上身份认证、就业人才服务、社保信息查询、人社业务缴费、就医购药结算等业务场景，完成向全国社保卡服务平台统一支付结算模式的切换。

(责编：岳弘彬、曹昆)