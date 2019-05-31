晒减税账本 亮发展信心(经济发展亮点多韧性足)

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国家税务总局30日公布的最新数据显示，今年前4个月，全国累计新增减税5245亿元。

制造业获得真实惠，高质量发展有底气；小微企业负担降低，轻装上阵添活力；居民收入增加，扩大内需有动力……随着深化增值税改革、小微企业普惠性政策、个税改革等一系列减税降费措施成效显现，改革红利正不断转化为优化经济结构、扩大有效需求的动能，有力助推我国经济高质量发展。

国家税务总局30日公布的最新数据显示，今年前4个月，全国累计新增减税5245亿元。

“深化增值税改革、小微企业普惠性政策、个税改革等一系列减税降费措施成效显现，市场主体负担减轻，企业投资与发展的信心进一步增强，改革红利正在逐步转化为优化经济结构、扩大有效需求的动能，有力助推我国经济高质量发展。”税务总局新闻发言人付树林介绍，5245亿元的新增减税主要由三部分构成：

——2019年新出台减税政策新增减税1934亿元，包括深化增值税改革减税1113亿元，小微企业普惠性政策减税623亿元，个人所得税专项附加扣除政策减税198亿元；

——2018年实施2019年翘尾减税政策新增减税3267亿元，包括个人所得税第一步改革翘尾新增减税1945亿元，增值税降率翘尾新增减税1184亿元；

——2018年到期后2019年延续实施减税政策新增减税44亿元。

制造业实现净减税476亿元

减税占比超四成，居所有行业首位

作为2019年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日起实施，5月1日起申报纳税，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。据5月征期纳税申报数据显示，深化增值税改革首月实现净减税1113亿元。

税务总局货物和劳务税司司长王道树介绍，首月减税金额较大主要受两方面因素影响：一是销项端税率已经即时下调，但进项端按原税率开具的发票首月体现较多，抵扣相应较多；二是纳税人过去购入不动产尚未抵扣的进项税额本月一次性转入的金额较大。

分行业来看，制造业减税效果最为明显，实现净减税476亿元，占总减税金额的比例超过四成，居所有行业首位。同时，1—4月，去年实施的增值税降率政策翘尾影响制造业减税420亿元。两项政策叠加，1—4月增值税改革相关政策累计减少制造业税收896亿元。

此外，按照新规定，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣，允许一次性全额抵扣。此项政策受益最大的行业同样是制造业。

而在其他行业中，处于增值税链条中间环节的批发零售业，实现净减税416亿元。适用9%税率的建筑业、房地产业、交通运输业分别实现净减税32亿元、12亿元、7亿元。适用6%税率的生产、生活性服务业，虽然此次改革税率保持不变，但受益于国内旅客运输服务纳入抵扣、加计抵减、允许不动产一次性抵扣等配套措施，均实现减税，现代服务业、生活服务业分别实现净减税36亿元、18亿元。

减下来的真金白银为制造业发展注入了新动能，有力促进了制造业特别是高端制造业迈向更高质量发展。今年前4个月，我国高技术制造业、高技术服务业投资分别同比增长11.4%和15.5%，增速分别快于全国固定资产投资5.3和9.4个百分点。4月，高技术制造业增加值同比增长11.2%，比规模以上工业快5.8个百分点。

“4月我们的销售额约6000万元，按最新增值税税率减免了近100万元的税款。”在深化增值税改革落地后的第一个征期里，浙江奥康鞋业股份有限公司负责人王振滔晒出了企业的“减税账”：“根据测算，我们全年大概能减负近2200万元。这次减税降费范围广、力度大，让我们民营企业对未来的发展更有信心了。”

“税负降低以后，会使商品成本降低，生产企业让利给消费者，消费价格也将降低。”上海财经大学教授胡怡建认为，此次增值税改革通过价格传导机制，减税红利将由生产制造企业、经销企业和消费者共同分享，从而起到减轻企业税负、扩大消费内需的双重激励作用，增强了企业发展信心，激发了市场活力，助力确保经济运行在合理区间。

小微企业普惠性政策新增减税623亿元

民营企业和个体工商户占全部减税额的83%

税务总局的数据显示，1—4月小微企业普惠性政策新增减税623亿元，显示出普惠效果好、减税幅度大等特点。其中，广大民营企业和个体工商户是最大受益群体，合计减税519亿元，占全部减税额的83%。

1—4月，增值税小规模纳税人免税标准由月销售额3万元提至10万元后，共有2942万户享受了免税政策，合计免税498亿元。其中，享受10万元免税政策的2942万户纳税人中，月销售额在3万元以下的有2612万户，户数占比89%，免税额345亿元，户均免税1321元。月销售额在3万元至10万元的有330万户，户数占比11%，免税额153亿元，户均免税4639元。

小微企业普惠性减税降费政策实施后，很多个体劳动者得到了实惠。重庆市朝天门综合交易市场是长江上游地区最大的日用工业品批发交易市场，邓传金是一位在此扎根了16年的个体工商户。“我每个月销售额在6万元左右。增值税起征点提高后，我不用缴增值税了。相当于一个月多赚将近2000元，想起来都觉得高兴！”据重庆市税务部门测算，增值税起征点提高后，仅朝天门综合交易市场就有5800多户个体工商户不用再缴纳增值税及附加税费。

安徽财经大学教授经庭如表示，小微企业是发展的生力军、就业的主渠道、创新的重要源泉，此次针对小微企业的普惠性减税政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业，减税将有效降低我国小微企业的负担，让企业轻装上阵。

个税改革新增减税2143亿元

累计9900万人的工薪所得无需再缴个税

从去年开始，我国分两步推进个人所得税改革。在去年10月1日个税起征点由3500元/月上调至5000元/月的基础上，今年开始，我国个人所得税制度首次实施子女教育、继续教育、赡养老人等六大专项附加扣除政策。

税务总局的数据显示，1—4月，我国个税改革新增减税2143亿元，累计人均减税1026元。其中，第一步个税改革，即提高起征点和调整税率翘尾减税1945亿元；第二步个税改革，即专项附加扣除政策减税198亿元，累计有5049万纳税人享受该项政策。两步税改因素叠加，累计有9900万人的工薪所得无需再缴个税。

在山东，谈起个税改革使员工和企业享受到的红利，豪迈科技集团财务总监刘海涛很有感触：去年10月，企业缴纳个税人数约8100人，每个月缴纳个税金额约77万元。随着专项附加扣除政策正式实施，企业缴纳个税人数减少到4000人，缴纳个税金额则减少到约40万元，前后对比，个税纳税人数和金额都少了一半左右。“这相当于每个月拿出37万元给员工发‘红包’。”

东北财经大学教授马国强认为，本次个税改革能够有针对性地降低居民的纳税负担，尤其减轻了许多中低收入者的个税负担。而教育、旅游等文化消费的收入弹性较大，个税降低、收入增加，对于拉动消费、扩大内需具有积极意义。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)