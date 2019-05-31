提速降费 焕发传统产业活力(微经济)

网络提速降费不仅是一项惠民生之举，更是形成经济增长极的有效着力点
最近到云南瑞丽采访，途经一处淘宝直播原石基地，尽管夜色浓重，却是华灯盏盏，人头攒动，一派热闹景象。
走近一看，一个个三尺见方的狭小空间里，一部手机、一支三脚架，数百名播主正透过屏幕推介产品，短短几小时，后台交易额已有上百万元。
搭载网络直播新业态，更多传统产业释放出了可观的经济效益。而网络直播之所以能在这个边远地区落地开花，归根结底是信息化的高速发展。以原石行业为例，过去，玉石销售基本在线下完成，受时空限制，销售渠道狭窄，一天下来没多少客人上门；接入网络的最初，通信技术比较落后，只能展示产品图片，销售效果也不算太好；后来网络不断提速，资费不断下降，直播商家越来越多，行业发展新动能得到了充分释放。
在传统产业转型升级的过程中，信息技术与经济活动的关系已悄然改变。如今，数字技术和信息网络作为经济发展的基础设施作用更加突出，有效拉动了投资和消费，并赋能传统产业形成规模生产力。
不只是原石行业，网络提速降费正在助推直播、短视频等新业态与各个行业跨界融合。直播+旅游、直播+服装等新模式风起云涌，让许多传统产业焕发新的生机。高速的信息网络提升了直播体验，让“所见即所得”成为可能；而价格更低的流量费用增强了消费体验，新的消费习惯正在养成。由此看来，网络提速降费，不仅是一项惠民生之举，更是形成经济增长极的有效着力点。
当前，网络升级扩容仍在进行，提速降费正持续推进。我们期待，乘着信息化的东风，更多传统产业融入新技术基因，迸发出源源不断的强劲活力。
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