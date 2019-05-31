近日，美方启动对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税，并威胁对另外约3250亿美元中国输美商品加税。

美方不断升级中美经贸摩擦，会否给中央企业稳健运行带来较大冲击？作为中国特色社会主义经济的“顶梁柱”，国有企业将如何应对外部发展环境的变化？国务院国资委副主任翁杰明近日接受了记者采访。

1 影响有限总体可控 央企有信心应对外部变化

记者：美方新一轮加征关税会对我国中央企业带来何种影响？

翁杰明：美方不断升级中美经贸摩擦，对中美经济都不利，对世界经济也会产生不利影响。从中央企业情况看，也会带来一定影响，但影响有限、总体可控。

从诞生之日起，自力更生、奋发图强就是国有企业的底色，正是秉持这一优良传统，在新中国成立后一穷二白的基础上，国有企业为我国建立独立的相对完整的工业体系，为保证国家能源资源供给，都发挥了不可替代的重要作用。

改革开放特别是党的十八大以来，国有企业不断在开放中成长、在发展中壮大，内生活力不断显现，发展质量不断增强，形成了雄厚的物质基础。特别是在国内外竞争中涌现出一批具有核心竞争力的骨干企业，在载人航天、探月工程、深海探测、高速铁路、特高压输变电、移动通信等领域取得了一批具有世界先进水平的重大科研成果。目前国资委监管的央企资产总额达到58万亿元，去年48家央企进入了《财富》世界500强榜单。

经过多年努力，中央企业已和全球180多个国家和地区的企业开展全方位合作。东方不亮西方亮。相信这些合作互利共赢的效果将不断显现，进一步拓展企业的国际发展空间。

总之，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，有中国特色社会主义制度的优越性，有改革开放40年来积累的雄厚实力，央企有信心、有决心、有能力应对外部各种风险和冲击。

2 稳的基础在巩固 进的力量在增强

记者：当前中央企业运行态势如何？呈现哪些特点？

翁杰明：中央企业大多处于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，中央企业稳了，我国经济整体上就有了支撑。今年1至4月，央企运行态势良好，可以用两句话概括——稳的基础在巩固，进的力量在增强。

稳的基础在巩固，首先体现在经济运行的基本面稳健。前4个月，央企累计实现营收9.2万亿元、净利润4356.8亿元，分别同比增长6.3%和13%。净利润增速明显快于营收增速，体现出央企转向高质量发展的特征。稳的基础在巩固，还体现在实体经济运营稳健。1至4月，中央工业企业实现净利润2393.1亿元，同比增长13.6%，高于央企平均增幅0.6个百分点，工业企业增利额占央企净利润增量比重达57.2%。

进的力量在增强，有效投资大幅增长。1至4月央企完成固定资产投资5474亿元，同比增长10.8%，其中高技术领域投资占投资总额的66.9%。今天的投资就是明天的产出；今天高质量的投入，就是明天高质量的收益。

同时，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，央企执行降电价和提速降费两项政策，今年将向社会让利约1800亿元，这将有效减少社会用能成本，为其他经营者的发展打开更大空间。综合研判当前形势，我们有信心将稳定增长的运行态势保持下去。

3 无论风云如何变幻 关键是做好自己的事

记者：有观点认为，应对中美经贸摩擦需要做好打持久战的准备，对此中央企业将采取哪些措施？

翁杰明：我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济健康发展的基本面没有改变。在这种大背景下，应对中美经贸摩擦，对于国企来说最重要的是要把自己的事情做好。要苦练内功、强身健体，加快推进国企改革发展各项工作。要扩大开放、合作共赢。具体工作主要包括如下几个方面：

要密切跟踪研判形势、积极妥善应对。要做好经济运行监测和动态分析，咬住全年目标不放松，同时进一步加强央企之间，央企与地方国企、民营企业、外资企业之间的合作，取长补短、相互促进，共同把国内产业链生态圈做强做大，增强整体抗风险能力。

要强化自主创新、补齐技术短板，牢牢把握发展主动权。实践证明，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。今后要加大研发投入力度，加快科技成果转化应用。要创新体制机制，在人才队伍、业绩考核、工资总额、国有资本经营预算等方面加大对企业科技创新的引导和支持。

要大力调整结构、加快转型升级，推动企业高质量发展。要聚焦实业主业加快制造业转型升级，始终把发展的着力点放在实体经济上；要把制造业高质量发展放到更加突出的位置；要推进战略性重组和专业化整合，该退就退、应进则进，加快推动国有资本向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中；大力发展战略性新兴产业，快速提升产业发展能力。

要持续深化改革、扩大对外开放，不断增强企业发展动力和活力。我们将狠抓改革举措落地，以增强活力、提高效率为中心，加快推进重点领域改革；以管资本为主加强国有资产监管，加大自身改革力度；同时还将不断深化开放合作，以共建“一带一路”为重点，高质量推进沿线重点项目建设。

4 寻找更多利益契合点 坚持高水平对外开放

记者：贸易摩擦增加了外部环境的不确定性，国有企业对外开放的步伐是否会放缓？

翁杰明：国有企业特别是中央企业在深化改革中扩大对外开放，实施“走出去”战略、推进国际化经营、参与“一带一路”建设，是适应经济全球化的正确抉择。中央企业的发展过去靠改革开放，未来还要靠改革开放。

我们将继续鼓励央企高质量对外开放合作，支持央企在改革发展、结构调整、科技创新等方面加强与世界各国企业的交流合作，特别是在产业链、价值链的中高端环节，在战略性、前瞻性产业和高科技领域，找到更多利益契合点和经济增长点。

一是在共建“一带一路”方面与各方深化合作。目前，85家央企在“一带一路”沿线实施约3000个项目。我们将继续支持央企在基础设施建设、装备制造和产能合作、科技创新等领域，与沿线各国政府和企业加强合作，也真诚欢迎各国企业与央企携手开发第三方市场。

二是在改革发展方面与各方深化合作。国企改革是市场化的、开放式的改革，在坚持中国特色现代国有企业制度前提下，欢迎国内、国外各类所有制企业积极参与改革，通过股权投资、合作基金等多种方式，不断深化在科技创新等方面的战略合作，共同探索各类所有制经济深度合作的路径与模式。

同时，在扩大开放过程中，我们鼓励央企主动同行业领先企业对标，坚定不移强化管理提升，坚定不移抓好合规经营，严格遵守项目所在国法律法规及国际经贸规则等各方面要求，树立中国企业海外良好声誉形象。

5 中国法律没有专门针对国企补贴的规定

记者：您怎么看外界对中国国企的市场主体地位、补贴和产业政策等方面的各种质疑？

翁杰明：中国的国有企业是独立的市场主体，自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展，平等地与其他所有制企业参与市场竞争，同等受到法律保护。

我们曾经专门对补贴问题开展过梳理，可以讲，中国法律法规没有专门针对国有企业补贴的规定，中央企业也没有基于所有制的补贴。对于产业补贴，有关部门正在开展清理、规范工作，这将有利于为不同所有制、不同规模的各类企业营造公平的市场环境。

产业政策是一种推动经济发展的政策工具。无论是英国、德国、美国，还是日本和韩国，都广泛使用产业政策来实现其经济发展目标。过去5年里，有84个国家制定了明确的产业发展战略，这些国家的GDP占全球GDP的90%左右。

未来我们将进一步深化国企改革，坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，尊重和落实企业的市场主体地位，支持各类所有制企业公平参与市场竞争；坚持走法治化道路，大力推进合规经营，无论在国内还是在其他国家，国有企业都必须严格遵守当地法律。此外，对于因不了解中国国企实际情况而产生的疑虑，我们要通过更多积极主动的交流，加大宣介力度，及时澄清误解。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 02 版）

(责编：冯粒、曹昆)