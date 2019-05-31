中美贸易谈判能否取得进展很大程度上取决于美方态度和诚意

新华社北京5月30日电 （记者于佳欣、王雨萧）商务部新闻发言人高峰30日表示，中美贸易谈判能否取得进展，很大程度上取决于美方态度和诚意，只有在平等相待、相互尊重的基础上，磋商才有可能继续。

高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，美方不断升级贸易摩擦并向其他领域扩散的错误做法，严重破坏了磋商的基础和氛围，责任完全在美方。

对于美方近期关于磋商的一些表态，高峰说，美方近期释放的信息有些前后矛盾，一会儿说可能很快与中方达成协议，一会儿又说没准备好跟中方达成协议，“让人不得不对其诚意表示怀疑”。

高峰表示，中方始终认为，合作是中美双方唯一正确的选择。同时，合作是有原则的，磋商是有底线的，中方决不会接受任何有损国家主权和尊严的协议，在重大原则问题上，中方绝对不会让步。

“如果要达成协议，美方需要拿出诚意，妥善解决中方提出的核心关切，在平等相待、相互尊重的基础上继续磋商。”高峰说。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 02 版）

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