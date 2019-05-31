第二届进口博览会招商启动

本报上海5月30日电 （记者田泓）30日，以“聚力招商，点亮CIIE”为主题的第二届中国国际进口博览会（以下简称进博会）全国招商路演正式启动。

据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，招商工作即采购商邀请工作，是进博会筹办工作的核心内容。在“越办越好”的总要求下，第二届进博会将创新采购商邀请渠道，推动更多民营企业、中小企业参会，实现精准招商。中国国际进口博览局将设置相关展区，根据首届进口博览会情况和各地经济、行业发展特点，加强与相关地方交易团配合，借助相关行业组织、专业媒体、支持单位的力量，在全国多地开展招商工作宣传路演活动，以更好地发挥进博会的平台作用。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 07 版）

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