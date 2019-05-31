全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动

本报北京5月30日电 （记者丁怡婷）国务院安委会办公室、应急管理部30日在京举行2019年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动仪式。今年6月是全国第十八个“安全生产月”，主题为“防风险、除隐患、遏事故”。

启动仪式视频连线山东省济南市、中石化镇海炼化分公司、国家危化品救援濮阳基地、武汉消防救援支队等地方和单位，示范展示“安全生产大讲堂”、“公众开放日”、应急演练、安全生产宣传教育进社区等活动。同时，现场开通了网络安全生产举报平台，发动广大群众查找举报身边的安全隐患。

据了解，全国“安全生产月”期间，各地区、各有关部门将组织重点危险化学品企业开展“安全生产公众开放日”，以危险化学品事故案例剖析为重点，开展安全警示教育和科普宣传活动。同时，还将举办全国安全宣传咨询日、“安全生产大讲堂”、安全发展论坛、应急预案演练等一系列活动。

“安全生产万里行”活动与“安全生产月”同步启动，12月份结束。各地区、各有关部门将组织由安全生产专家和媒体记者组成的采访团，深入危险化学品等重点行业领域企业，开展问题整改“回头看”、区域行和专题行、“网上安全生产万里行”活动，总结推广经验，曝光问题和隐患，推动问题整改。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 10 版）

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