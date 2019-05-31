全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动

本报北京5月30日电 （记者丁怡婷）国务院安委会办公室、应急管理部30日在京举行2019年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动仪式。今年6月是全国第十八个“安全生产月”，主题为“防风险、除隐患、遏事故”。
启动仪式视频连线山东省济南市、中石化镇海炼化分公司、国家危化品救援濮阳基地、武汉消防救援支队等地方和单位，示范展示“安全生产大讲堂”、“公众开放日”、应急演练、安全生产宣传教育进社区等活动。同时，现场开通了网络安全生产举报平台，发动广大群众查找举报身边的安全隐患。
据了解，全国“安全生产月”期间，各地区、各有关部门将组织重点危险化学品企业开展“安全生产公众开放日”，以危险化学品事故案例剖析为重点，开展安全警示教育和科普宣传活动。同时，还将举办全国安全宣传咨询日、“安全生产大讲堂”、安全发展论坛、应急预案演练等一系列活动。
“安全生产万里行”活动与“安全生产月”同步启动，12月份结束。各地区、各有关部门将组织由安全生产专家和媒体记者组成的采访团，深入危险化学品等重点行业领域企业，开展问题整改“回头看”、区域行和专题行、“网上安全生产万里行”活动，总结推广经验，曝光问题和隐患，推动问题整改。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】