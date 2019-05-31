佛山南海启动湾区政务服务跨境通办

本报佛山5月30日电 （记者刘泰山）记者从30日此间举行的粤港澳大湾区政务通办工作交流会获悉：佛山市南海区与港澳推出政务服务跨境通办，涉及广州、深圳、珠海、惠州、佛山、东莞、中山、江门和肇庆等珠三角9座城市，港澳居民无须进入内地，便可通过南海铺设的自助服务终端系统，自助办理9城市的商事登记、发票查验、出口退税率查询、气象查询、空气质量查询、企业基本信息查询等18项业务。

近年来，南海不断改革创新，推动政府部门办事服务数据互联互通，打破区镇办事审批层次，实现线上线下无差别审批。目前，港澳居民湾区通办只是单向办理内地事务，南海接下来将统筹协调，继续推进珠三角城市与港澳的双向事务通办。

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《 人民日报 》（ 2019年05月31日 10 版）

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