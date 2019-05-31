建起园中园 聚力谋发展

21岁的余朝中家住云南龙陵县，一年多前“误打误撞”，来到隆阳区的“西安隆基”打工。招聘说的是去“龙陵园中园”工作，他还以为就在龙陵。如今已经转正的他负责硅矿原料清洗，一个月拿3000多元工资，家里脱贫了，他还给家里买了台洗衣机。
龙陵县和隆阳区都隶属保山市，龙陵的工业园区“飞”到了隆阳，是有原因的。当年滇西抗战的重镇龙陵有硅矿，当地硅产业有基础，但都是粗加工卖初级产品“工业硅”。2015年龙陵县引进“西安隆基”单晶硅棒项目时，因县域地处地震断裂带无法满足企业用地需求，眼看几十亿的投资和硅产业升级的机遇就要溜走，保山市决定：让企业落户位于隆阳区的保山工贸园区，竭力留住了这笔投资“大单”。
这事给了保山市主要领导启发：保山传统上是“滇西粮仓”，如今提出“工业立市”，所辖5个县市区都有省级工业园区，但偏居一隅小、散、弱，形不成集聚效应，而市属的工贸园区单打独斗力量有限，也发展缓慢。能不能在保山工贸园区里划出几块飞地，建设各地园中园，打破行政区划搞经济？
2016年7月，保山市出台“园中园”建设意见，由市委书记和市长任双组长推进。要发挥各地积极性，关键是理顺利益分配，保山市规定：园中园内的企业在各县市区注册，税费收入和政府性基金收入归各地，园区产值、增加值等指标由各地分别统计。而园中园所在地隆阳区则获得项目投资的教育费附加，还有聚集起来的人流、物流。工贸园区管委会对园中园统一规划、建设。
截至目前，园中园已累计征地近万亩，建设厂房42万平方米，完成投资约80亿元。18个招商引资项目落地建设，投产9个，累计完成工业总产值近50亿元。龙陵园中园负责人何正柏介绍，园中园从集聚到集约，道路、排污、环保等基础设施发挥了规模效应。
如今，园中园已成为保山市的工业主战场，企业、资金、人才和服务配套正向此聚集。今年一季度，保山工贸园区和5个园中园完成工业总产值30多亿元，硅产业聚集雏形初具。保山市委书记赵德光说，边疆民族地区工业基础薄弱，要推动工业高质量跨越发展，亟须集中力量办大事，用园中园的机制创新集聚强中强企业。
保山市市长杨军介绍，园中园建设倒逼政务服务升级，外来企业与客商对营商环境赞誉有加。如今，保山市乘势而上，联通境内外打造“一线两园”，目前正在缅甸曼德勒和密支那合作开发工业园区，服务企业“走出去”。
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