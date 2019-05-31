家庭服务业迎减税“礼包”

日前，江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道的青年志愿者来到琵琶养老服务中心，陪老人一起唱歌聊天忆青春，让老人开心快乐享受幸福晚年。图为青年志愿者与养老院老人一起唱歌。

蒯 创摄（人民视觉）

5月29日召开的国务院常务会议又一次送出税费优惠的“礼包”，而此次受益的是养老、托幼、家政等社区家庭服务业。专家指出，一方面，养老等家庭服务业社会需求量大且呈明显扩大之势，另一方面家庭服务业企业投资周期长、利润回报低，供求匹配难。此次明确减税等扶持政策，同时强调增“量”提“质”，有望缓解供给不足，推动家庭服务业良性发展。

加大供应，放宽准入

当前，随着中国老龄化程度的不断加深，养老服务需求日益增长。数据显示，截至2018年底，中国60岁及以上老年人口约为2.49亿人，占总人口17.9%，其中2017年新增老年人口首次超过1000万，养老设施数量不足成为发展养老行业亟待解决的头等问题。

供给不足，如何解决？根据国务院常务会议精神，今后将加大社区养老服务设施有效供给。其中，老旧小区通过政府回购、租赁等补上养老设施欠账；新建小区按规定建设的养老设施移交政府后，将无偿或低偿用于社区养老服务。同时放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务。鼓励发展具备全托、日托、上门服务等综合功能的社区养老机构，在房租、用水用电价格上给予政策优惠。依托“互联网+”提供“点菜式”就近便捷养老服务，支持连锁化、综合化、品牌化运营。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁表示，当前中国社会呈现出“未富先老”的特点。长期以来，中国传统家庭都采取居家养老的方式，而社区养老在供给和质量方面都严重不足。“再加上部分民营、私营企业受到行业的准入限制，其自身管理也不规范，当前养老行业急需扩大供给。”牛犁说，“依托‘互联网+’等新兴服务模式和信息消费来发展康养产业，将其灵活应用是当前发展养老行业努力的一个方向。”

牛犁认为，扩大供给一方面可以解决供应不足的现状，另一方面也是消费增长的重要内需动力。“当下，要尽可能激发服务需求，促进服务消费，这对供需两端都是好事。”牛犁说。

真金白银，支持“提质”

“量”的供给是一方面，“质”的提高更为重要。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，家庭服务行业无疑也要在提高服务质量、完善服务体系方面“下功夫”。

此次国务院常务会议在已出台的促进家政服务业扩容提质政策基础上，确定将大力培育家政服务型人才：鼓励本科和职业院校开设家政服务专业，对符合条件的家政类实训基地等建设优先给予中央预算内投资支持；开展“家政培训提升行动”，大规模培训家政服务人员包括灵活就业服务人员，所需资金按规定从失业保险基金中列支。

更重要的是，加大对相关企业的支持。对家政企业进社区，其租赁场地不受用房性质限制；对招用就业困难人员或当年高校毕业生并缴纳社保的给予社保补贴。鼓励商业银行探索对信用好的家政企业提供无抵押、无担保小额贷款。

“以往，中国家政服务业缺乏规范，护理人员水平并不专业。”牛犁说，“照顾老人并非是简单的扫地、做饭，而应有一套专业的服务体系。加大这方面的支持力度能够使家政服务更加专业化、规范化。”牛犁认为，做好人才培育、加大对企业支持，将使社会转向高质量养老的方向，而政府“真金白银”的支持将起到重要的引导作用。

减税激励，促进升级

更大的推动力在于减税。

如何引导社会资本进入家庭服务业？让现在家庭服务业企业轻装上阵？此次国务院常务会议明确，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额；对承受或提供房产、土地用于上述服务的，免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础设施配套费、不动产登记费等6项收费。同时，研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展，扩大员工制家政企业免征增值税范围。

牛犁表示，免征增值税这一举措大大减轻了相关养老服务机构的负担，所得税减按90%切实降低了服务企业的经营成本。“力度非常大，不仅减所得税，同时考虑到了用地、用房这些影响家庭服务业发展的关键因素，予以扶持。这将有利于吸引更多的社会资本进入市场，整合社会资源。”牛犁同时指出，养老、托育、家政都属于服务消费，符合消费升级的方向。减税举措有利于调动企业积极性，提供更多、更高品质的服务。

“中国人口基数大，随着老龄化程度的逐渐提高，服务需求也会日益增加。”牛犁表示，未来必然会有更多的社会资本进入这个领域，养老服务产业的发展前景会越来越好。

(责编：栗翘楚、杨曦)