北京市内免税店正式营业

本报北京5月30日电 （记者尹婕）30日，中国免税品（集团）有限责任公司旗下北京市内免税店正式对外营业，该免税店将与中免集团旗下设于首都机场、大兴机场的免税业务相互补充、相互呼应，三者共同致力于提升北京免税业务的商业形象，为北京过境的境外游客提供更充分的购物时间和更舒适的购物体验。

该免税店位于北京市朝阳公园路6号蓝色港湾购物中心。

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