揽人才，烟台广发“英雄帖”

本报北京5月30日电 （记者聂传清）山东省烟台市委、烟台市人民政府于29日在北京梅地亚新闻中心举行新闻发布会宣布，“2019年中国·烟台海内外精英创业大赛”即日起正式启动。大赛以最高300万元的创新创业资助，向海内外人才广发“英雄帖”，邀请精英人才到烟台创新创业。

本届“海英赛”为期三个月。大赛设置国（境）内和国（境）外两个赛场，报名分设创业项目类和创业企业类两个通道，参赛项目主要围绕烟台市重点发展的现代海洋、装备制造、电子信息、高端化工、医养健康、高效农业、文化旅游、现代物流八大产业，总决赛定于8月下旬在烟台举行。

大赛设特等奖、一等奖、二等奖和三等奖，获奖项目注册落地后，可获得最高20万元的奖励、10万-50万元的启动资金，符合条件的项目负责人入选烟台市“双百计划”人才工程，按层次给予300万、200万、100万元创业资助。对来烟参加总决赛的人才提供免费食宿和交通补贴。

获奖项目主要落户的烟台高层次人才创业园，总面积超过22万平方米。入驻项目享受创业扶持资金、创业启动资金（股权投资）、房租减免、产业化扶持、生活居住保障等全方位资助扶持。另外，烟台市还有10余个优质创新创业载体，供人才项目落户。

烟台是全国首批沿海开放城市之一，开创了闻名全国的乡镇企业“胶东模式”，全市累计实际使用外资368亿美元，引进世界500强企业投资项目196个，经济外向度达到42％，营商环境持续优化，被世界银行评为中国投资环境“金牌城市”。烟台因工业经济而立，是中国近代民族工业的发祥地之一，现已形成装备制造、电子信息、食品、黄金、现代化工、汽车等千亿级产业集群。当前，烟台市正在加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市。

“多士成大业，群贤济弘绩。”实现新一轮改革发展目标，人才是关键。烟台市副市长李朝晖在致辞中指出，“开放的烟台兼容并蓄、广纳百川，未来的烟台求贤若渴、前景光明。我们真诚地希望通过烟台‘海英赛’这个平台，能够让广大海内外人才更加深入地了解烟台、爱上烟台、助力烟台。我们将竭诚为来烟创新创业的优秀人才提供优越发展条件，搭建广阔事业舞台，共同开创美好未来。”

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