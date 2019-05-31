揽人才，烟台广发“英雄帖”

本报北京5月30日电 （记者聂传清）山东省烟台市委、烟台市人民政府于29日在北京梅地亚新闻中心举行新闻发布会宣布，“2019年中国·烟台海内外精英创业大赛”即日起正式启动。大赛以最高300万元的创新创业资助，向海内外人才广发“英雄帖”，邀请精英人才到烟台创新创业。
本届“海英赛”为期三个月。大赛设置国（境）内和国（境）外两个赛场，报名分设创业项目类和创业企业类两个通道，参赛项目主要围绕烟台市重点发展的现代海洋、装备制造、电子信息、高端化工、医养健康、高效农业、文化旅游、现代物流八大产业，总决赛定于8月下旬在烟台举行。
大赛设特等奖、一等奖、二等奖和三等奖，获奖项目注册落地后，可获得最高20万元的奖励、10万-50万元的启动资金，符合条件的项目负责人入选烟台市“双百计划”人才工程，按层次给予300万、200万、100万元创业资助。对来烟参加总决赛的人才提供免费食宿和交通补贴。
获奖项目主要落户的烟台高层次人才创业园，总面积超过22万平方米。入驻项目享受创业扶持资金、创业启动资金（股权投资）、房租减免、产业化扶持、生活居住保障等全方位资助扶持。另外，烟台市还有10余个优质创新创业载体，供人才项目落户。
烟台是全国首批沿海开放城市之一，开创了闻名全国的乡镇企业“胶东模式”，全市累计实际使用外资368亿美元，引进世界500强企业投资项目196个，经济外向度达到42％，营商环境持续优化，被世界银行评为中国投资环境“金牌城市”。烟台因工业经济而立，是中国近代民族工业的发祥地之一，现已形成装备制造、电子信息、食品、黄金、现代化工、汽车等千亿级产业集群。当前，烟台市正在加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市。
“多士成大业，群贤济弘绩。”实现新一轮改革发展目标，人才是关键。烟台市副市长李朝晖在致辞中指出，“开放的烟台兼容并蓄、广纳百川，未来的烟台求贤若渴、前景光明。我们真诚地希望通过烟台‘海英赛’这个平台，能够让广大海内外人才更加深入地了解烟台、爱上烟台、助力烟台。我们将竭诚为来烟创新创业的优秀人才提供优越发展条件，搭建广阔事业舞台，共同开创美好未来。”
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】