原标题：商务部：肉蛋蔬果等生活必需品 市场供应有保障

5月30日，在商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰对近期猪肉以及部分水果蔬菜价格上涨作出回应称，总体来看，肉类、鸡蛋、蔬菜、水果等生活必需品市场供应是有保障的，能够满足消费者的需求。随着蔬菜上市量的增加，肉类消费进入淡季，猪肉、蔬菜价格呈回落态势。

商务部监测数据显示，4月全国36个大中城市猪肉、蔬菜、水果的平均批发价格比去年同期分别上涨了18.7%、15.6%和12.5%。鸡蛋的价格同比下降了1.1%，近期呈现温和上涨的态势。

“总体来看，肉类、鸡蛋、蔬菜、水果等生活必需品市场供应是有保障的，能够满足消费者的需求。”高峰表示，前段时期猪肉价格上涨，主要是受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪的产量有所下降。蔬菜水果价格的上涨，主要有两方面的原因：一是供给减少，2018年是水果生产的“小年”，倒春寒导致陕西、山东等主产区的苹果、梨等水果的减产，根据中国果品流通协会的数据，2018年全国苹果、梨分别减产约25%和20%；二是天气的因素，今年开春以后华东、华中等主产区持续低温阴雨天气，北方部分地区气温大幅波动，对果蔬的生产造成了一定的负面影响。（王文博）

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