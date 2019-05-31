原标题：发挥市场优势 补齐养老服务短板

5月29日召开的国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，并决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额。

网民表示，随着社会资本的投入，养老产品的供给变得更加充分而多元，建议发挥市场的优势，充分调动民间资源，补齐养老服务短板，以更好地满足多层次的养老需求，从而推进我国养老事业的健康发展。

网民“曾红颖”认为，2013年之后，养老产业化进程开始发力，市场成为养老服务重要供给力量。2013年至今，大型企业、资本对养老产业进行了战略布局，在区域市场维度出现了龙头企业和领军企业。

“长期培育具有较高业务水平和专业素养的养老服务团队最为关键。同时，应大力推行市场化运营，让从业人员获得充分的尊重和奖励，吸收更多高素质的人才加入这个行列，奠定高层次养老服务的基础。”网民“张俊祥”说。

中央正在不断加大推进养老服务业发展的力度，政策也越来越细化。去年7月18日，国务院常务会议决定取消养老机构设立许可。今年4月16日，国务院发布的《关于推进养老服务的意见》提出，打通养老服务的“堵点”，消除“痛点”，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。

据报道，近年来我国逐步搭建了社区居家养老服务体系，在设施、主体、人才、平台、内容、资金等方面不断进步，服务质量大幅提升。

网民“雷晓康”认为，目前的社区养老应该将过于注重补硬件转变为补软件、补服务。有关部门不妨建立一个平台，引入各类服务机构，提供老人接受程度较高的居家养老服务。（曾德金）

(责编：车柯蒙、杨曦)