扶贫资金和项目这样精准落地

翻过一道道崎岖山岭，贵州省20个极贫乡之一的贞丰县鲁容乡，就藏在大山的褶皱里。“你看这百香果，可是咱的脱贫希望啊！”贫困户罗照文激动地说。得益于浙江省宁波市的560万元帮扶资金，百香果科技示范园建起来了，专家进村提供技术保障，龙头企业提供保底收购，山里人挣上了放心钱，贫困户年增收2万多元。

“高质量完成对口帮扶任务，是我们义不容辞的政治责任。”宁波市委书记郑栅洁说。从西南的苗岭侗寨到东北的白山黑水，宁波向结对帮扶地区送资金、送技术、送理念，推动贫困山区稳定脱贫，交出一份亮丽成绩单：两年多时间累计投入12.8亿元，今年将继续推进220个援建项目，让贫瘠土地长出更多新产业。

“输血”变“造血”，让好项目落地生根

脱贫攻坚，成败在精准，选好项目是关键一步。

“一只兔油盐醋，十只兔新衣裤，百只兔娶媳妇，千只兔进城住。”在贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县农村，这首新顺口溜流行起来，其背后，是一个“东兔西移”的新产业。

普安山高坡陡、山多地少，对口帮扶怎么扶？挂职干部进村，一次次调研，想对策、补短板。调研发现，普安农村自然条件适合养兔，而宁波市镇海区有长毛兔技术、产业优势。项目精准对接，251只“浙系长毛兔”搭专机来到普安，从养殖到加工、销售，打造一条全产业链。

蓝顶白墙、整齐划一，南湖街道的长毛兔养殖基地坐落在半山腰。养兔子4个月，贫困户蒋加琴就挣到第一笔钱：“政府给了100只种兔起步，现在已经有300只小兔了！”她对今后生活充满信心：“兔子73天就能剪毛，一年剪5次，优质兔毛每公斤能卖180元，一年赚3万元没问题。”

从试验到示范，再到全面推广，长毛兔产业在普安越来越“服水土”。如今，全县建起39个养殖小区，带动农户765户，其中贫困户541户。总投资10亿元的长毛兔产业园落地，项目建成将带动5000户农民增收。长毛兔项目被列为全国20个产业合作经典案例之一。

在吉林省延边朝鲜族自治州，“中国黑木耳之乡”汪清县也迎来新项目。宁波投入4952万元资金，扶持14个黑木耳项目。鸡冠乡党委书记沈常阔长舒口气：“一个菌包厂，带动511户贫困户，脱贫有底气了！”

“你看，新建的吊袋木耳，菌包能吊起来培养，品质、产量大幅提升。现在订单接不完，已经排到了明年。”汪清县百益生物科技公司总经理王国光，竖起大拇指说：“对口帮扶不仅带来资金，更带来新技术、新理念，真是脱贫‘及时雨’！”

有的贫困山区条件差，好项目难落地，怎么办？宁波的办法是“飞地扶贫”：将扶贫项目投向发展前景好的地区，收益流进贫困户口袋。

贵州省兴仁县有6个偏远深度贫困村，土地贫瘠。慈溪市实施“飞地扶贫”，将250万元帮扶资金入股当地红心猕猴桃园区，每年按比例给深度贫困村的贫困户分红。兴仁县扶贫办副主任黄国军算了一笔账：项目投产后，能吸纳35户贫困户就业，每户年增收3200元；每年项目分红12.5万元，还能带动附近102户贫困户增收，每户每年可增加收入1.5万元以上。

“你有良田，我有市场”，新模式打通产业链

“扫一扫，认筹‘共享稻田’啦！”在宁波，不少市民喜欢上这个新时尚。

去年10月，吉林省和龙市光东村第一书记玄杰到宁波市鄞州区吆喝“共享稻田”计划，将村里的2500多亩稻田，划分成100平方米左右的地块，请城里人认领田里产出的大米。短短三天半时间，250块稻田被认领一空，销售额达240万元。一个月后，第二批1000亩“共享稻田”又被“抢空”，销路一下子打开了。

去年11月，宁波举行了2018中国（宁波）食品博览会。会上最显眼的就是延边州、黔西南州的农特产品展销区，大米、人参制品、土红米、食用菌……今年将打造“民俗风情一条街”，把更多的农特产品、旅游资源等带到宁波。“每周末都会来采购，普安土红米、安龙小黄牛肉、延边有机粉丝，都是我家餐桌上的家常菜！”宁波市民蒋建敏笑着说。

扶贫产业要有生命力，需做深做实产业链。去年以来，宁波组织500多家企业赴两州投资考察，探索全产业链扶贫，推动“黔货出山”和“北粮南运”，黔西南州和延边州有16个县市在宁波开设农产品销售直营店。

产业合作除了农业，还涉及装备制造业、服装产业、种植业、智慧产业和现代服务业等多个领域：珲春经俄罗斯扎鲁比诺港至宁波舟山港航线开通，宁波将在黔西南州建设茶叶交易市场，预计年销售额达5000万元……新增产业合作项目43个，实际到位投资39.06亿元，带动6916名贫困人口脱贫。

扶志扶智拔“穷根”，留下支“永不撤离”的帮扶队

对口帮扶，人才是关键，扶贫战线上的“宁波铁军”，有很多温暖故事。

“你怎么回来了？快点回去！”看着从2000多公里外的贵州山区匆匆赶回的丈夫，江北区育才实验学校老师冯敏玲从病床上吃力地撑起身子，第一句话就让身边的人都湿了眼睛。

丈夫陶碧峰在黔西南州册亨县医疗扶贫，冯敏玲用柔弱的肩膀扛起一个家的重担。哪怕这次出了意外事故，她还是催促丈夫：“家里有我，不用担心！”

宁波市第十五中学办公室主任李骏到黔西南州贞丰县第一中学挂职，他深情地写道：“教育公平需要时间，但是孩子们没有时间，他们不能‘等’，为了他们的未来，我们这些帮扶教师正努力着。”

一年来，宁波选派东西部扶贫协作挂职干部43名、专业技术人才443名。他们全身心投入当地脱贫攻坚工作一线，走乡镇、下村寨、看农户，受到欢迎。因为工作出色，宁波安龙帮扶工作组获得中国红十字会授予的“中国红十字奉献奖章”。

扶贫扶智，对口协作帮扶不仅要形成产业，还要留下一支有真本事的队伍。一年来，宁波选派支教、支医、支农等各类专技人才，激发当地内生动力。目前，宁波87家医院、130所学校、116个乡镇街道、121个村与两州结对。

扶贫路上，全社会参与成了最大的底气。爱心捐款长年不断；每逢暑假，黔西南州的少年儿童都会来宁波看海；1.2亿元物资和资金的爱心捐赠，90%以上来自民营企业。去年夏天的延边州校企合作论坛暨宁波·延边劳务合作专场招聘会上，宁波企业争相送出大礼包：宁波思玛特人力资源公司负责人投资百万元，帮助学校培养定向输送技术人员。值得一提的是，杉杉集团投资20亿元在延边州建立新能源汽车制造项目，达产后，可实现年销售收入48亿元。

黔西南州委书记刘文新这样评价：“宁波的帮扶资金投入前所未有，干部人才选派力度前所未有，帮扶队工作推进成效前所未有。”

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 18 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)