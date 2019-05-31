兰州轨道交通1号线票价及优惠政策公布 起步价2元 全程7元

原标题：轨道交通1号线票价及优惠政策公布起步价2元全程7元

兰州晚报讯5月30日，兰州市轨道交通票制票价方案最终确定并向社会正式公布，将采用“里程分段计价”，起步价2元，起步里程4公里，1号线全线最高票价7元。

兰州市轨道交通票制票价遵循公益优先、合理分担、合理比价、递远递减、统筹线网、最短距离计价等原则，按照里程分段计价，起步价2元，起步里程4公里（含4公里），晋级里程为“4、4、6、6、8、8”，即3元可乘坐8公里、4元12公里、5元18公里、6元24公里、7元32公里、8元40公里，40公里以上每加1元可乘8公里。

根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格听证办法》《甘肃省定价目录》《甘肃省定价听证目录》等法律法规，参考国内其他城市轨道交通票制及票价水平，结合兰州市轨道交通1号线成本监审结论，5月6日，兰州市发改委组织召开了兰州市轨道交通票制票价听证会，来自社会各界的25名听证会参加人就3套听证会方案发表了各自的见解和观点，其中23名参加人原则同意方案一，并就方案的完善提出了中肯的意见和建议。5月21日，兰州市政府常务会议审议通过《兰州市轨道交通票制票价听证报告》，5月29日，兰州市人民政府办公室正式下发《关于兰州市轨道交通票制票价有关事宜的通知》。兰州日报社全媒体记者杜志超

优惠政策及重点优抚对象

具体包括：户籍在兰州市的在乡红军老战士、西路军老战士、失散红军老战士、在乡老复员军人、革命烈士遗属（父母或生前抚养人）、因公牺牲军人遗属（父母或生前抚养人）、残疾军人和武警;伤残人民警察;甘肃省一、二级残疾人、全国视力一、二级残疾人等特殊人群可凭相关证件办理爱心卡后免费刷卡进站乘车，不可凭纸质证件进出边门。相关证件如属于非兰州地区颁发的、临时来兰的可凭有效证件由边门登记后免费进站乘车；

现役军人及综合性消防救援人员凭相关有效证件在边门登记后免费乘坐轨道交通，有效证件包括：中国人民解放军《军官证》《文职干部证》《士官证》《义务兵证》《学员证》，中国人民武装警察部队《警官证》《文职干部证》《士官证》《义务兵证》《学员证》等；

60-69周岁的老年人，可办理老年卡后享受5折优惠；

70周岁及以上老年人，可办理敬老卡，在工作日非高峰时间段和节假日免费乘坐轨道交通，高峰时段（早高峰：7:00至9：00时，晚高峰：17：00至19：00时）持敬老卡乘车按老年卡收费标准计费；

学龄在18周岁以下的兰州市中小学生,（具体范围为本市小学、初中、普通高中、市教育局批准的职业中专及职业高中一二年级学生），可办理学生卡后享受5折优惠；

一名成年乘客可免费带一名身高不足1.3米的儿童乘车，超过一名的，按超过人数购票，儿童乘车须有成人陪同；

待轨道交通运营稳定及各项条件成熟后，城市轨道交通将与城市公共交通实现互联互通。若国家出台轨道交通相关优惠政策，从其规定；

普通乘客办理储值卡后享受9.5折优惠；

轨道交通支付方式包括：单程票、储值卡、银联支付、网络支付等多种方式；

轨道交通运营稳定后可与城市公交实现互联互通。

(责编：冯粒、曹昆)