原标题：中国自主磁浮：运营科研“齐头并进”

中国首条完全拥有自主知识产权的中低速磁浮商业运营线——长沙磁浮快线安全运营届满三周年。湖南磁浮公司最新披露的数据显示，开通三年来，长沙磁浮快线运营里程达273.5万公里，共计运送旅客916.54万人次。

这是中国自主磁浮交出的三年“答卷”，标志着中国磁浮实现了从技术研发到商业应用的成功跨越。

攻坚克难 掌握磁浮技术

2013年，湖南省决定在长沙建设连接长沙火车南站和长沙黄花国际机场的中低速磁浮项目，线路全长18.55公里，设计时速100公里。

以电磁力对抗地心引力，列车能不能“浮”起来是关键。中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机”）早在2008年就成立了磁浮技术开发部，逐步攻克了常导短定子磁浮列车系统集成技术，研制出具有自主知识产权的悬浮电磁铁、悬浮控制器、悬浮斩波器、悬浮传感器等关键部件，建成了1.6公里长、1860毫米轨距的磁悬浮试验线路。

2012年1月，被命名为“追风者”的我国首列可投入商业运营的中低速磁浮列车在中车株机下线，在1.6公里试验线上“飞”了起来，使我国成为全球第四个掌握中低速磁浮技术的国家。

中车株机磁浮列车首席设计专家彭奇彪说，列车悬浮在铁轨上，没有轮轨接触。一般的轮轨列车，在100米之内爬不到一层楼高，而磁悬浮列车可以爬到三层楼的高度，可以轻松地穿越地面上的障碍物，更适合在城市中穿行。

2016年5月6日，中车株机牵头研制的中国首列商用磁浮1.0版列车，在长沙磁浮快线投入运营，将沉静了十年的世界研究磁浮的热情点燃，世界赞许的目光投向了湖南长沙。

这是中国实现磁浮技术工程化、产业化的重大自主创新项目。在研制磁浮列车的过程中，面对国外技术封锁，中车株机、国防科技大学等国内磁浮研究机构，依靠自力更生的精神攻坚克难，成功掌握磁浮技术，并在长沙磁浮快线上实现产业化。

中车株机公司董事长周清和认为，是因为敢为人先的智勇和良好的政策环境，中国中车在湘产业集群技术产品的保障以及中国轨道交通装备产、学、研、用的整体实力，才使得空铁一体化立体交通的梦想在湖湘大地成为现实。

技术指标不断优化

三年来，负责运营的湖南磁浮公司不断优化各项技术指标，在国内首次建立了较完善的中低速磁浮运营、检修维护体系，填补了国内自主化商用磁浮车辆设计、制造、运用等空白；解决了沉降控制、磁浮轨排及道岔建造、大跨度桥梁F轨接头技术难题，形成了中低速磁浮牵引供电系统成套技术；首创研发了中低速磁浮信号系统的多传感器信息融合测速定位和校准技术，并实现了中低速磁浮列车的自动驾驶。

据湖南磁浮公司董事长周晓明介绍，长沙磁浮快线运营三年来，已接待39个国家、52个城市的相关代表团来访考察。工程还获得第十六届中国土木工程詹天佑奖、2018年至2019年度第一批国家优质工程金质奖等荣誉，受到国际磁浮业界的高度认可。湖南磁浮公司参与编制了20余项中低速磁浮交通行业标准规范。

确保长沙磁浮快线安全运营始终是湖南磁浮公司的首要责任。比如，积极推进实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，建立起了自下而上、全员参与、规范有效的双重预防体系，并建立起了全面的应急管理体系，打赢了春运、国庆等重要时段大客流攻坚战。同时，加强安全监管，制定配套管理制度，不断开展针对性安全培训教育活动，营造了遵章守纪、比学赶超的良好企业安全文化氛围。

目前，中国各地正在加速布局磁浮交通。2017年底，北京首条中低速磁浮线路S1线开通试运营，广东首条中低速磁浮线——清远磁浮旅游专线开工建设。长沙市拟在湘江新区规划磁浮交通圈，武汉市把两条中低速磁浮线列入轨道交通第四轮建设规划。

有望迎来产业蓝海

除了商业运营取得显著成就，中国自主磁浮的技术革新也在快速推进，形成了运营与科研“齐头并进”的可喜格局。

在中国商用磁浮1.0版列车研制和运营经验的基础上，中车株机牵头，对车辆系统集成、牵引、悬浮、受流、轻量化、制动等关键技术进行了创新，于2018年6月成功研制出时速160公里的中国商用磁浮2.0版列车。

中车株机磁浮研究所所长佟来生介绍，中国商用磁浮2.0版具有多处创新：这是世界首列短定子直线电机快速磁浮列车，牵引功率提升30%，悬浮能力提高6吨，采用三节编组，最大载客量提升至500人。

与此同时，设计时速200公里的中国商用磁浮3.0版列车也在紧张研制当中，计划2020年初在中车株机下线。这款无人驾驶的磁浮列车，将填补全球该速度等级磁浮交通系统空白。

佟来生介绍说，中国商用磁浮3.0版列车在技术上有全新突破，采用非接触感应供电取代有接触供电轨，牵引电机从原有短定子异步电机变换为长定子同步电机。相比1.0版，中国商用磁浮3.0版列车爬坡能力提升40%，可以像“过山车”一样在100米内陡然爬升近4层楼高度。弯道允许通过速度提升15%以上，平均加速度提升50%以上。

中国商用磁浮3.0版列车下线后，将是中国自主研发的最快时速商用磁浮列车，对中国轨道交通科技创新与产业发展具有重大引领示范意义。

5月23日，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。高速磁浮列车可以填补航空与高铁客运之间的旅行速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。

“中国已掌握了商用磁浮列车系统集成技术与关键核心技术，建立了从技术研发、生产制造、试验验证到商业运营的完全自主知识产权商用磁浮体系，有望迎来产业蓝海。”中国工程院院士刘友梅说。（阳建）

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