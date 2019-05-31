原标题：世园会为北京打开绿色发展之门

2019年中国北京世界园艺博览会既为各国展示绿色发展最新成果搭建了平台，将“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念传导至世界的各个角落，也为北京城市建设打开一扇绿色发展之门。

世园会举办地北京延庆地区是最直接的受益者，经济发展乃至环境建设都受益匪浅。延庆区区长于波表示：“世园会对延庆来说是大好机遇，通过举办世园会，延庆收获满满，基础设施和公共服务水平都得到提升。”

交通方面的变化最为直观。为了保障世园会交通，延庆围绕园区周边和城区外围修建了13条道路，共54公里。今年初，北京西北方向的高速通道京礼高速兴延段正式开通。即将开通的京张高铁，将使交通更加方便。与此同时，延庆连续3年开展城市环境整治，城市景观大为改善。于波表示，2012年以来延庆共造林16万亩，尤其在世园会周边栽植林木1万多亩，形成了成片森林。

世园会还带动了当地园艺业。近两年来，延庆加快推进现代园艺产业发展，特别是围绕世园会周边建设的数十个现代园艺产业园，正发挥科研产业示范引领等作用。

延庆借着独特的区位优势和世园基因，将展现出越来越强大的活力和潜力。

过去每一届世园会都会给城市规划和建设的发展带来积极影响。“世园会的举办对于北京的建设意义重大。” 2019年中国北京世界园艺博览会北京园主创设计师孙乐表示，一方面，延庆增加了一张绿色名片；另一方面，选取对应的胡同，通过“园艺化”处理，打造一个“胡同样板间”，体现“留白增绿”“腾退还绿”“见缝插绿”的老城更新策略，能为老百姓身边提供更多的园林绿化空间、游憩空间。

作为世界性盛会，世园会本身也成为一个巨大的市场蛋糕，招商引资、周边旅游、餐饮住宿等多重商机全面迸发。中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥表示，北京世园会作为一个综合的平台，这种大型活动对城市的建设和发展具有重要的意义。

从长远来看，北京世园会还对北京市相关产业产生拉动作用，促进经济转型升级。中国会展经济研究会常务副会长储祥银表示，通过举办会展活动，可以把土地、资金、技术、人才等各种发展要素汇集在一起，促进优势要素的重新组合配置，提高要素的生产效率，从而促进经济的高质量增长。“简单说，就是通过会展活动招商引资，促进项目落地，带动当地经济的转型，促进所在产业的产品结构升级和技术提升。”

有专家表示，世园会不仅能带动当地经济、社会发展，推动周边道路交通基础设施建设，还将吸引更多游客到周边的景点参观，从而成为北京西北地区的重点旅游带，并将园区未来发展作为整个办会后续利用的重要方面，让园艺产业、旅游产业成为发展的支柱。

北京世园会也是科技创新与自然生态的完美结合。园区内建设的电信5G馆，将VR、MR、无人机和AI机器人等多种技术与5G结合，为公众带来精彩纷呈的5G场景体验，更在园区内设置了无处不在的5G设施和元素。

近日在世园会亮相的无人智能清扫车“蜗小白”，采用了智能AI技术和无人驾驶技术，集成了多源传感器感知、融合定位、智能决策等技术，成为可以自动完成清扫、洒水、智能避障的“超级清洁工”。据测算，一吨生活垃圾从前端收集、运输到后期处理的费用约为300至500元，我国生活垃圾处理市场规模可达1000亿元/年，单是道路清扫一项，每年市场规模就能达到500亿元左右。面对如此巨大的市场空间，北京世园会为人工智能创新的“风口”做出了完美示范。

针对延庆地区冬季寒冷多降雪、易结冰的气候特点，国际馆94把钢“花伞”的顶部都设置有融雪电缆，每个“花伞”柱内都设置雨水管线，与地下集水池和地面雨水收集井连通，使雪水或雨水能顺着“花伞”柱内的水管导流贮存，再用于园林浇灌和建筑日常运行。此外，“花伞”顶部还铺设了光伏膜，可以通过太阳能蓄电，为建筑夜间运行提供辅助供电。

相关负责人表示，北京世园会堪称是一次小型的最新科技展，更重要的是，这为未来城市的发展提供了鲜活的示范以及为今后的商业推广进行了提前练兵。（秦天弘）

(责编：车柯蒙、杨曦)