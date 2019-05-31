原标题：湘江新区四周年 中部崛起新支点

入夜，湘江西岸、岳麓山北，华灯初上，长沙滨江新城流光溢彩，写字楼群高耸入云，这个被湖南各界誉为长沙“陆家嘴”的高端商务区已初具雏形。

10多年前，滨江新城所在地块还遍布破败的厂房和杂草丛生的低矮山包。随着长沙大河西开发战略的实施，尤其2015年4月湖南湘江新区获批授牌以来，滨江新城逐渐发展成为长沙河西地区的“城市封面”。

滨江新城从无到有，是湘江新区拓荒创业的一个缩影。2018年，湘江新区实现地区生产总值2300亿元，同比增长10.5%；规模以上工业增加值增长10%，固定资产投资增值13.3%，全社会研发经费投入占GDP比重预计为5.2%。

获批4年来，湘江新区“两型”建设与经济发展齐头并进，已“蝶变”成为湖南省高质量发展的闪亮名片。

河西崛起

构建“一江两岸”城市新格局

古城长沙，从2000多年前建城之始到本世纪初，城址未变，中心未移，政治经济文化中心一直在湘江东岸，拥有广袤腹地的河西长期处于待开发状态……直到1972年，长沙湘江一桥建立通车，长沙河东到河西第一次有了陆路联系。

过去的长沙河西地区，除了挺立的岳麓山和山脚下几所大学，以及零落的几个国有工厂，就几乎再也看不到什么了。

二十一世纪初以来，随着长沙市委、市政府迁到湘江西岸，以及开发大河西地区逐渐进入决策者视野，长沙城市格局在短短10多年内发生重大变化。

湘江新区横空出世，则让长沙河西地区步入发展“快车道”，尤其湘江新区的核心区域岳麓区强势崛起，让长沙原本“瘦弱”的西翼逐渐强健了起来。

2015年4月，经国务院批复同意，湘江西岸包括岳麓区全境、望城区和宁乡市部分区域在内的490平方公里土地被纳入湘江新区范围，新区定位“建设成为高端制造研发转化基地和创新创意产业集聚区、产城融合城乡一体的新型城镇化示范区、全国‘两型’社会建设引领区、长江经济带内陆开放高地”。

完善顶层设计，坚持规划引领。获批授牌之后，湘江新区先后完成编制《湖南湘江新区发展规划（2016—2025年）》等2个总体规划和空间战略规划、产业发展、生态文明建设等5个专项规划，“2+5”规划体系基本形成。

2016年，湖南省出台的《关于支持湖南湘江新区加快改革发展若干意见》，明确了17条含金量高的支持政策，为新区发展注入了一剂“强心剂”。

在城市发展方面，湘江新区坚持“精明增长”“紧凑城市”理念，近年来基本实现了城市建设、公共服务、生态保护三者有机融合，形成“蜂巢式、网格状”的城乡空间结构，形成“一主、三副、多点”的城市发展新格局。

“一主”即岳麓中心城区，由梅溪湖国际新城、麓谷科技新城、岳麓山大学城、滨江新城、长沙市委市政府行政服务区等5个功能区块组成；“三副”则是分布在新区北部、西部、南部的三个副中心，囊括多个开发区和“卫星城”；“多点”即白箬铺、雨敞坪、莲花、乌山、夏铎铺镇等重要的节点城镇。

在人居环境方面，湘江新区坚持生态优先。“海绵城市、绿色城市、智慧城市、地下综合管廊等试点顺利推进，梅溪湖国际新城获联合国全球人居环境奖、洋湖生态新城获中国人居环境范例奖。”湘江新区管委会副主任刘中杰说。

长沙市规划设计院副院长、总规划师谭春华认为，湘江新区彻底改变了长沙河西地区，长沙“一江两岸、跨江发展”的城市空间格局已基本成型。

产城融合

智能制造转换经济增长动能

作为全国第12个国家级新区——湘江新区是一块国家级的“试验田”，承载着国家赋予湖南省的改革、创新、发展的历史使命。

获批以来，湘江新区的决策者和建设者先行先试，大胆探索，围绕批复的“三区一高地”战略定位，坚持项目为王，产业为重，人才为本，以智能制造为引领，以高质量的制造业为支撑，集中精力谋产业、兴产业，发展实体经济，探寻高质量发展路径。

平稳起步，沿着预定线路行驶，面对开放道路复杂的交通状况，在安全员可以不握方向盘的情况下，成功完成通过红绿灯路口、转弯、停靠等一系列动作——这是记者近日在国家智能网联汽车（长沙）测试区体验的智慧公交。

去年12月28日，国内首条开放道路智慧公交示范线在湖南长沙市开通。这条由湖南湘江新区打造的智慧公交示范线全长7.8公里，沿途停靠11个站点，双向总计22个站点。截至目前，这条智慧公交示范线已平稳运行5个月。

湘江新区管委会副主任凌勤杰说，智能网联汽车前景广阔，湘江新区希望打造“车-路-云”一体化协同的智慧公交全国示范线，推动逐步建立智慧公交行业标准，形成可靠的“一站式”解决方案，然后向国内市场示范推广。

2016年11月份，湘江新区在核心板块拿出2300亩地，建设智能网联车自动驾驶测试场。有人估算，如果这2300亩地进行房地产开发，将可以在短期内获得约100亿的收入，但湘江新区依然选择了发展智能网联汽车产业。

如今，湘江新区全力打造的智能驾驶测试区获工信部授牌，成功跻身“国家队”；百度自动驾驶出租车也即将在湘江新区落地。根据规划，到2020年，湘江新区有望集聚智能网联汽车人才总量超过30000人，其中专业研发人员不少于5000人，智能网联汽车及其主要关联产业产值有望突破1000亿元。

智能网联汽车，是湘江新区近年来加快培育新动能的一个生动缩影。

湘江新区管委会经发局副调研员李征说，湘江新区瞄准产业前沿，加快布局了一批现代新兴产业、未来产业。在主攻方向上，盯紧先进储能材料、高端装备与人工智能、基因工程和生命技术、信息终端、3D打印和工业机器人等5大高端制造业，以及移动互联网、现代金融、文化旅游等3大现代服务业。

此外，湘江新区近年来每年投入近4亿元，按照工信部目标要求，推进传统企业智能化技术改造。截至2018年底，湘江新区累计获批国家、省、市智能制造试点示范企业（项目）256家，约占长沙总数的55%，涵盖制造业近20个行业大类，涉及工程机械、材料、食品、电子信息、生物医药等优势产业。

一大批企业脱颖而出。华曙高科、威胜集团等10家企业获批国家级智能制造试点示范企业，杉杉能源、楚天智能等单位的8个项目成功入选国家智能制造专项；12家企业项目入选工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目。

2019年，在已经初步形成的产业发展格局基础上，湘江新区又提出了“一体两翼三个走在前列”发展思路，即牢牢把握“产业转型、动能转换”这一主体目标，以高端制造业、高技术服务业为“两翼”，推动新区在长沙担当省会责任中走在前列，在产业项目建设中走在前列，在质量、效率和动力“三大变革”中走在前列。

2019年一季度，湘江新区完成地区生产总值478.52亿元，同比增长9.0%；完成规模以上工业增加值增长12.3%以上，超年度目标3.3个百分点，新登记市场主体6444家，其中企业4427家，增长14.8%，高质量发展势头强劲。

“开发湘江新区，不仅改变了长沙城市发展格局，还为助推中部崛起提供了一个新的强大增长极。”湖南大学金融与统计学院副教授胡荣才说。

六轮“闯关”

不断创新优化政务服务环境

北有武汉，南有广深，处在不东不西的中部腹地，这是长沙参与城市竞争的尴尬。

获批之初，湘江新区的决策者们就深刻地意识到，区位条件没有优势，只能通过改善“软环境”提升“硬实力”。良好的营商环境是吸引力、竞争力，更是创造力、驱动力。

“一个好的营商环境比什么优惠政策都好。”上海莱士血液制品股份有限公司副总经理周道平说，公司南方总部选择落户湘江新区，主要是看中了这里的政务服务环境。

自获批以来，湘江新区先后实施六轮行政审批改革，开通了“互联网+政务服务”网上办事大厅、在线监管平台、“多规合一”平台，审批事项网上可办率100%，78个行政审批事项全部实现企业办事“最多跑一次”目标。

——2017年，湘江新区通过实施“沟通面对面、服务零距离”服务企业机制，搭建服务企业新平台，现场解答、处理企业提出的问题，帮助企业解决发展难题。

——2018年，湘江新区推进“全程帮代办”，安排服务小分队走访企业827家，收集解决各类问题1536个，推动高端制造、创新创业专项资金等惠企政策落实落地，通过直接支持、项目补贴、向上争取等方式累计下达产业支持资金近1亿元，让企业有实实在在的“获得感”。

——2019年，湘江新区将政企联席会开到了项目工地上，变“请企业来”为“到企业去”，现场“接单”，为企业解难题。

今年以来，湘江新区持续优化审批流程，出台了《湖南湘江新区“营商环境优化年”实施方案》《湖南湘江新区审批服务便民化方案》，并拟定了“首次信息共享”等优化营商环境十件实事，提出最大程度利企便民，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。

2019年一季度，湘江新区审批效率进一步显著提升，案卷办结率接近100%。项目建设速度加快、落地周期大幅缩短，同时市场主体增速较快，高出长沙市平均水平一倍以上。

映客直播第二总部、AECOM华中区域总部、美团B2B业务湖南总部……近年来，湘江新区良好的营商环境不仅吸引企业总部纷纷落户，同时也成为孕育小微企业的沃土。

“事实证明，我们选对了。”面对深圳、杭州等地开出的优良条件，近年来在国内商业航天市场表现颇为抢眼的天仪研究院最终选择落户湘江新区，首席技术官任维佳说，天仪研究院成立3年来，天仪研究院已成功完成6次太空任务，发射12颗卫星。

今年以来，规划占地3400亩，总投资100亿元的亿达智造小镇建设迅速推进，项目建设负责人丁卫政表示，在办理相关手续时，湘江新区开辟了“绿色通道”，安排专人对接，主动上门解读政策法规，多次现场办公解决建设难题，保证了项目的建设速度。

优化政务服务环境，只有进行时没有完成时，湘江新区最近又接连推出“大动作”。5月23日，“湘江金融科技孵化器”正式揭牌；5月28日，湘江基金小镇正式开园。

“金融科技侧重于债权，基金小镇侧重于股权，从不同角度支持实体经济发展。”刘中杰表示，湘江新区希望打造一个“金融超市”，为高质量发展注入活力。（刘良恒 王婧菲）

(责编：车柯蒙、杨曦)