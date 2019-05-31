“今日之中国”系列述评：直挂云帆济沧海

在中美经贸摩擦升级，贸易保护主义逆流汹涌之际，一些抹黑中国的陈词滥调再度泛起。

大势不可阻挡，事实胜于雄辩。

面对压力和挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万中国人民迎难而上、砥砺奋进，改革的步伐更加铿锵，开放的大门越开越大。

今日之中国，在风雨洗礼中自强不息，在攻坚克难中开拓新局。

劈波斩浪

改革开放强动力

“我们从没想过离开中国，不论是做市场还是建工厂，因为中国经济加速转型升级已经成为我们发展的重要驱动力。”

美国陶氏化学公司首席执行官吉姆·菲特林接受新华社记者采访时说的一句话，道出了不少在华外企的心声。

的确如此，外资企业不仅没有出现大规模撤离，反而还加大了投资力度。

特斯拉来建厂了，宝马来增资了，第一个合资银行卡清算机构落地了，第一个外资控股证券公司落地了……看好中国发展前景，分享中国发展机遇，外资企业纷纷“用脚投票”作出选择。

就在中美经贸摩擦升级之时，美方一些政客再度抛出了别有用心的论调：外资企业可能因摩擦升级撤出中国，中国政府可能危害在华外企的利益……

这样的论调不是第一次出现，却是又一次被事实打脸——

商务部数据显示，2019年前4个月，中国实际使用外资3052.4亿元，同比增长6.4%，美对华投资同比增长24.3%。而《美国企业在中国白皮书》显示，高达98%的受访美国企业表示会继续开拓中国市场。

正如一位跨国公司负责人所言：对外商来说，一个保持开放姿态的中国本身就是最大的吸引力。

面对复杂多变的国际形势，中国心无旁骛、脚踏实地，以扩大开放的姿态，迎接新的朝阳。

这是开放的累累硕果——

去年，全球投资普遍下滑，然而中国吸收外资却逆势增长3%，成为一抹亮色；外贸进出口总值突破30万亿元，创历史新高；GDP突破90万亿元……

保护主义逆风下，是什么让中国愈挫愈勇，成绩斐然？答案是：将改革开放进行到底。

今日之中国，改革的步履更加铿锵：新个税法实施，降低社保费率，增值税税率进一步下调；放管服改革进一步提速；教育改革、养老制度改革、医疗改革齐头并进……

今日之中国，开放的大门越开越大：去年几次主动降低关税至7.5%；外商投资准入负面清单缩减约1/4；推进建设中国特色自由贸易港；举办首届中国国际进口博览会，承诺未来进一步扩大进口；出台外商投资法，更加注重制度型开放……

面对百年未有之大变局，我们保持战略定力，坚定深化改革、扩大开放，变压力为动力，以更大的智慧和勇气迈向高质量发展。

艰难困苦，玉汝于成。

回望历史，从曾经的一穷二白到如今国家和人民生活发生了根本性改变。呛过水、遇到过风浪的中国，终于在大海中学会了游泳，在一次次“压力测试”中不断壮大变强。

放眼今朝，站在新中国成立70周年的新起点上，距离全面建成小康社会如此之近，我们有着更加坚定的底气和信心，不畏艰险，砥砺前行。

无惧风雨

真抓实干谋发展

将5月下旬的一周作为观察窗口，当前中国改革开放的广度和深度可见一斑——

21日，湖北—澳门—葡语国家产能合作对接会在武汉举行，90家湖北省企业负责人和葡语国家派驻代表进行对接；

23日，中国吉林—英国经贸交流会在伦敦举行，拓展双方合作空间；

24日，上海合作组织国际投资贸易博览会开幕，吸引境内外400多家机构和企业参展；

28日，2019年中国国际服务贸易交易会在京举行，近八成与我国签署“一带一路”合作文件的国家参展参会；

……

天时人事日相催，冬至阳生春又来。这些实实在在的行动和举措，是中国开放大门越开越大的最好佐证。

通过深化改革、扩大开放，发展空间得到拓展延伸——

向东，通过长江黄金水道出海；向西，中欧班列直达欧洲；向南，“陆海新通道”通达新加坡等东南亚国家；向北，“渝满俄”班列直达俄罗斯……借力开放，今年一季度，重庆进出口总值同比大增21.9%。

放眼全国，今年前4个月，我国对欧盟、东盟、韩国、俄罗斯等出口分别增长14.2%、13.4%、7.7%和9.1%，外贸企业国际布局更加多元，“一带一路”沿线国家进出口拉动作用愈发明显。

长三角、粤港澳大湾区、雄安新区整装待发，东北振兴、西部大开发、中部崛起次第推进……以大开放促进大发展，昔日的内陆腹地变成如今的开放前沿。

通过深化改革、扩大开放，新旧动能开启加速转换——

无人机、无人驾驶、人工智能、大数据、区块链……新产品、新技术层出不穷，一幅新动能促进新发展的生动图景徐徐展开。

数据显示，2018年全国研究与试验发展经费近2万亿元，投入强度为2.18%，超过经合组织国家的平均水平。

“在深化改革开放、推动创新发展等一系列举措的推动下，中国经济已呈现出新的动能。”波士顿咨询公司全球主席汉斯保罗·博克纳说。

近一个月内，国家接连对减税降费作出部署，必将进一步激发亿万市场主体的活力和创新动能。

通过深化改革、扩大开放，经济高质量发展势头正酣——

苹果公司设立大中华区总部、三菱商事设立化学品业务亚洲区总部、耐克公司设立数字工作室……5月的上海，一场聚集全球27家知名跨国企业的颁证仪式颇受外界关注。

越来越强的要素资源配置能力、不断优化的营商环境、持续释放的制度型开放优势……以改革之“深”提经济之“质”，不仅是上海，也是中国经济应对内外挑战的“密钥”。

今年以来，以增强微观主体活力为重点，推动相关领域改革走深、走实；加快国资国企、财税金融、土地制度、政府职能等重要领域和关键环节改革；着力提升产业链水平，畅通国民经济循环……

一系列深化改革、扩大开放的大招、实招，让中国经济底盘更稳、活力更强、韧性更足，成为世界经济增长的“稳定器”和“动力源”。

扬帆远航

不拒众流汇江海

长江与东海交汇处的上海临港地区，特斯拉“超级工厂”正在火热建设中。5月底，特斯拉专场人才招聘会在这里举行。

作为中国放宽汽车行业外资股比限制后的首家外商独资车企，从签约、拿地到启动，特斯拉只用了半年时间。特斯拉首席执行官马斯克曾感慨，“中国的发展速度和办事效率令人印象深刻！”

加速度不仅是中国办事的效率，更是中国开放的步伐。

更广领域扩大外资市场准入、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口、更加有效实施国际宏观经济政策协调、更加重视对外开放政策贯彻落实……

一诺千金。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国推出一系列“含金量”更高的开放举措，彰显了更高水平对外开放的雄心和全面深化改革的定力。

“继续扩大开放不仅有助于中国提升自身竞争力，也将为稳固多边贸易和投资体系作出贡献。”国际贸易中心执行主任冈萨雷斯如此评价。

这是中国顺应时代变局，面对挑战迎难而上的坚定选择——

放宽外资市场准入，“重量级选手”的进入，好比鲇鱼效应，更加激烈的市场竞争，将倒逼国内汽车产业加速转型升级。

在“与狼共舞”中发展壮大，汽车行业是一个典型例子：2001年刚“入世”时，中国一年只有几款新车面世，如今，全球每3辆汽车中有1辆来自中国，这里已成长为最具竞争力、充分市场化的全球第一大汽车市场。

经受洗礼，往往可以焕发新生。

“越是危机时越可能有更大转机，在外部环境不好时，只要敞开胸怀，勇于研发创新，开拓进取，反而更容易闯出新的天地。”这样的声音正成为越来越多外贸企业的共识。

这是中国拥抱世界，与全球分享更大机遇的大国担当——

“中国是个大市场，我们喜欢大市场”……在近日一场国际会议中，著名投资人沃伦·巴菲特明确表达了对中国市场的看好，并决定进行更大规模投资。

近14亿人口的大市场，拥有世界上规模最大的中等收入群体，人均国内生产总值即将超过1万美元，消费升级正在加速，未来十几年中国预计将进口24万亿美元商品……

从第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，到北京世界园艺博览会，再到亚洲文明对话大会，打造合作共赢新平台、构建人类命运共同体的美好愿景在这个春天尽情铺展。

“我们坚信，一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。”习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的话语掷地有声。

潮起海天阔，扬帆奋进时。

历史已经证明并将继续证明：以改革开放为帆，“中国号”巨轮必将行稳致远，与世界携手创造更加精彩的发展传奇。

（新华社北京5月30日电 记者于佳欣、申铖、何欣荣）

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)