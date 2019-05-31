人民日报钟声：机关算尽一场空

中国有句老话，叫做“聪明反被聪明误”，用在美国一些自以为是、自作聪明的政客身上，可谓恰如其分。

从刚打贸易战时认为“贸易战是件好事且很容易打赢”，到主观认为“极限施压”就能迫使别人“就范”；从把出尔反尔当作“交易艺术”，到滥用国家力量抹黑和打压他国企业；从处心积虑炮制“中国盗窃知识产权论”，到耸人听闻地抛出“对华文明冲突论”……美国一些政客不停地折腾，让世人看到了什么叫“机关算尽”。然而，这样的小聪明，除了让一些人陶醉于自欺欺人的“胜利”，对世界来说是十足的负能量。如果说美国一些政客提供的反面教材还有什么益处的话，那就是帮助人们增强了“树欲静而风不止”的清醒，坚定了做好自己的事情、以坚定的意志和不断增强的实力赢得未来的自觉。

美方的自作聪明，无非是想通过种种“小动作”攫取更多利益。殊不知，美方在向全世界开火的同时，也是在向自己开火。国际货币基金组织发布报告称，美国挑起对华贸易战以来，关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担，部分关税已转嫁给美国消费者。最近，美方加大对华为公司的封锁打压力度，美国科技股应声下跌，多家关联美国公司的股票受到重创，为华盛顿一些政客鼓噪的“科技冷战”埋单。

“信奉强权甚于规则，信奉利益甚于理想。”狭隘的心态，让那些美国政客机关算尽，不切实际地认为单边胁迫、极限施压是个管用的方法。美国彭博社指出，美国政府在各处开展的贸易战场上频繁动用国家安全审查手段，如此行事会开糟糕的先河，也难以避免引火烧身。事实的确如此，美方一再挑战现行多边秩序，成为现行国际体系的最大破坏者和最大不稳定因素。对美方的这种搅局之举，世界各国的有识之士纷纷发出正义呼声，严词批评美方一系列逆势而动行径。蛮横无理、一意孤行的霸凌主义行径不得人心，只会遭到更强烈的反制。

美国数学家图克曾说：“假如大家都想最大化自己的利益，最终往往会落得两败俱伤的结果。”美方的自作聪明，骨子里还是“零和博弈”的思维。然而，美方低估了他国维护核心利益的能力和决心。已有多个国家对美国挑起贸易争端采取反制措施，并在世界贸易组织起诉美国。美方想当然认为通过对几千亿美元的输美中国商品加征关税就能把中国吓倒，那是打错算盘了。在一个你中有我、我中有你的世界，始终幻想贸易战“很好赢”、对手“很容易输”，实在是愚不可及。恰如德国《明镜》周刊所言，美国一再误判对手的智慧、策略和坚定，结果只会导致混乱和危机升级。

读读历史就能明白，真正的智慧来自合作共赢，自作聪明、以邻为壑，路只能越走越窄。美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯的著作《新外交政策——超越美国例外论》指出：在各国利益密切交融、命运息息相关，比历史上任何时候都需要加强国际合作、共同应对人类社会面临的风险和挑战之时，美国政府一意孤行，采取“美国优先”的极端主义政策，蓄意破坏国际规则，是根深蒂固的“美国例外论”。这种“有毒”观念及其做法，不仅对美国的伤害是巨大的，对世界也是非常危险的。

中美作为两个大国，合则两利、斗则俱伤，公平合作是双方唯一正确的选择。美方的政客倘若看不清历史大势，依旧沉迷于自以为是、挑起对抗、恫吓施压、升级冲突，注定只能是机关算尽一场空。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）

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