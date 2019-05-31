统计局：5月份制造业PMI为49.4% 非制造业运行稳定

人民网北京5月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月回落0.7个百分点。非制造业商务活动指数为54.3%，与上月持平。综合PMI产出指数为53.3%，延续扩张走势。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，5月份制造业中PMI中的生产指数为51.7%，继续位于扩张区间；非制造业商务活动指数中的服务业商务活动指数为53.5%，比上月上升0.2个百分点；构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.7%和54.3%，环比一落一平，表明我国企业生产经营活动总体保持平稳发展态势。

赵庆河表示，5月份制造业景气出现一些波动，主要有以下特点：一是生产保持扩张，需求有所放缓；二是高技术制造业景气水平相对较高；三是企业发展预期稳中向好；四是进出口双双回落。

制造业采购经理指数运行情况

2019年5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月回落0.7个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月回落0.5个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI为48.8%和47.8%，分别比上月下降0.3和2.0个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为51.7%，比上月回落0.4个百分点，仍位于临界点之上，表明制造业生产继续保持扩张态势。

新订单指数为49.8%，比上月下降1.6个百分点，位于临界点之下，表明制造业市场需求有所回落。

原材料库存指数为47.4%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存量降幅有所收窄。

从业人员指数为47.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量回落。

供应商配送时间指数为50.9%，比上月上升1.0个百分点，位于临界点之上，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

非制造业采购经理指数运行情况

2019年5月份，中国非制造业商务活动指数为54.3%，与上月持平，表明非制造业总体延续平稳较快的发展势头。

分行业看，服务业商务活动指数为53.5%，比上月上升0.2个百分点，服务业继续保持较快增长态势。从行业大类看，铁路运输业、航空运输业、邮政业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数位于60.0%以上的高位景气区间，相关企业经营活动较为活跃，业务总量快速增长；批发业、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数低于临界点，行业景气度有所回落。建筑业商务活动指数为58.6%，比上月回落1.5个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业继续保持快速扩张。

新订单指数为50.3%，比上月回落0.5个百分点，位于临界点之上，表明非制造业市场需求增速有所放缓。分行业看，服务业新订单指数为50.0%，比上月回落0.2个百分点，位于临界点；建筑业新订单指数为52.1%，比上月回落2.5个百分点。

投入品价格指数为52.2%，比上月回落0.8个百分点，位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨，但涨幅收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为51.7%，比上月回落0.8个百分点；建筑业投入品价格指数为55.1%，比上月回落1.0个百分点。

销售价格指数为49.9%，比上月下降0.6个百分点，低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平有所回落。分行业看，服务业销售价格指数为49.5%，比上月下降0.6个百分点；建筑业销售价格指数为52.6%，比上月回落0.5个百分点。

从业人员指数为48.3%，比上月下降0.4个百分点，位于临界点之下，表明非制造业企业用工量环比减少。分行业看，服务业从业人员指数为47.9%，比上月下降0.6个百分点；建筑业从业人员指数为50.6%，比上月上升0.4个百分点。

业务活动预期指数为60.2%，比上月回落0.1个百分点，仍位于高位景气区间，表明非制造业企业对未来发展继续保持乐观态度。分行业看，服务业业务活动预期指数为59.5%，比上月回落0.5个百分点；建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升2.2个百分点。

综合PMI产出指数运行情况

2019年5月份，综合PMI产出指数为53.3%，比上月微落0.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体保持平稳发展态势。

(责编：杨曦、付长超)