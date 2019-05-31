新华社北京5月31日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰31日在专题新闻发布会上说，根据相关法律法规，中国将建立“不可靠实体清单”制度。对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。

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