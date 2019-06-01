2018年末我国住房公积金缴存总额逾14万亿元

新华社北京5月31日电（记者王优玲）记者31日从住房和城乡建设部获悉，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行近日联合发布《全国住房公积金2018年年度报告》。报告显示，住房公积金各项业务运行总体平稳，2018年末，住房公积金缴存总额145899.77亿元，提取总额87964.89亿元。

报告全面披露了2018年全国住房公积金管理运行情况、社会经济效益和重要事项。住房公积金制度缴存扩面持续推进，非公经济缴存职工已成为缴存扩面主力。2018年，住房公积金实缴单位291.59万个，实缴职工14436.41万人，分别比上年增长11.15%和5.09%。

住房公积金多渠道保障住有所居。2018年，住房消费类提取11718.33亿元，占当年提取额14740.51亿元的79.50%，发放住房公积金个人住房贷款252.58万笔、10218.53亿元，可为贷款职工节约利息支出2019.98亿元。一方面，住房公积金大力支持租赁住房消费。另一方面，住房公积金贷款重点满足基本住房需求。

(责编：岳弘彬)