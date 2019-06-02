原标题：社评：白皮书将美国的出尔反尔昭示天下

中国今天发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，系统介绍了中美经贸磋商的基本情况，清晰展现美方在经贸磋商过程中三次出尔反尔，不讲诚信的形象，以丰富的事实和数据阐明，中美经贸磋商出现多次波折，责任完全在美方。白皮书还再次强调中方的原则立场，以及中方捍卫原则与核心利益的决心与态度。

自美国单方面挑起中美经贸摩擦以来，华盛顿还同时启动了一场对华舆论战，它借助美国强大的国际话语权，不断用片面的扭曲的信息，甚至直接用谎言混淆视听，企图把经贸磋商波折的责任推到中国身上。中国这份白皮书的发布，是具有高度权威的拨乱反正，以正视听，将铁的真相昭示于天下。

中美关系到今天这个地步，责任完全在美方，这是无可辩驳的。这一年多来，华盛顿在全世界面前，展示出它为了“美国优先”，可以对最大贸易伙伴下狠手，可以莫须有的罪名对一个民营企业赶尽杀绝，可以不择手段，可以不顾国际道义和规则，甚至连自己的邻居盟友也算计。美国自己正从它苦心经营多年的道德高地上跳了下来，活像光着膀子到处茬架的“镇关西”。

美国变成今天这样，是令人遗憾的，也令人担忧。美国当了这么多年的超级大国，视野和格局都该是全球性的。但自私、狭隘和情绪正在美国社会形成一股洪流，要冲破理性和智慧的压制。如果美国被这样的洪流支配，对世界而言，将是一个多么巨大的破坏性力量。让它变得清醒和冷静，又显得多么紧迫和重要。

白皮书显示，对中国的经贸摩擦，也损坏了美国的实际利益。华盛顿靠威胁、恐吓、极限施压和欺骗，至多在短期内讨到一点小便宜;但相对于它所失去的，这点利益少得可怜，没有意义。

中国所捍卫和坚守的，决不仅仅是中国的现实利益和发展权利，更重要的是全球产业链，还有国际道义、原则和秩序。美国正从一个国际道义、原则和秩序的创建者，倒退为一个破坏者，不能因为它是最强大的国家，它不负责任的行为就成了理所当然，就有了正当性。中国对美国贸易霸凌的坚决抵抗，具有世界性和时代性的历史意义。中国建构起来的防线，实际上掩护了其他很多国家。

这是封闭与开放，多边与单边，自由贸易与贸易保护主义，诚信和欺诈、狭隘心理与宽阔胸怀之间的伟大较量，这也是美国自己与心魔的天人交战。这场人类历史上前所未有的恢弘博弈，虽然没有硝烟，但同样惊心动魄。它在重塑中美关系，重塑中美的自我及对彼此认知，甚至重塑着国际体系，直接影响到人类的未来。

要对这场较量的是非对错下一个基本判断，并不需要多高的智慧，或者多么复杂的调研，它只需要勇气和正直的心灵。我们看到，自中美经贸摩擦以来，极少有国家公开附和华盛顿的做法，这本身就说明了问题。确实有不少国家出于私心、势利或者畏惧保持沉默，但并不代表它们认同。现在已经有越来越多的国家，直言不讳地对美国提出批评。公道自在人心。霸权国想在国际社会指鹿为马，但鹿就是鹿，马就是马，事实不会以任何人的意志为转移。

希望华盛顿的决策者也能认真研读这份白皮书，细细品味其中的态度和意涵。

(责编：任妍、付长超)