监管理念新 企业更省心（微经济）

新技术大胆应用的背后，是监管理念的提升。让企业不必为审批程序劳心劳力，可以将更多的精力投入到发展壮大上

开办一家企业，手续要办多久？一周？三天？还是一个工作日？

最近的一次体验，刷新了笔者的认知。那天，笔者到广州开发区政务服务大厅采访，正好遇见想和朋友合开电子商务公司的“95后”女生刘超来注册公司。于是，笔者全程跟踪看下来，不到一个小时，新公司的电子营业执照就到了刘超手上。

刘超先是扫描二维码，进入微信小程序，填写法人信息、股东姓名、出资额、经营场所等信息。然后，她到窗口签名，核验身份。笔者发现，就算是没到场的合伙人，也可以远程刷脸、电子签名。

然后，刘超再根据系统提供的选项，选择附近的刻章点。接着，通过平台提供的信息，新公司有了银行预开账户，只需另约时间到网点面签即可……不一会儿，她就收到了“打印营业执照”的短信。

笔者了解到，本来小刘只是想来咨询情况的。萌生创业想法后，她在网上查如何开公司，越看越蒙圈儿，她索性赶早儿来服务大厅咨询一下。没想到，正碰上试点上线“商事服务区块链平台”。最终，不用提交一张纸质证明，合伙人也没来，小刘顺利地开起了公司。

商事登记制度改革不是新鲜事儿了，各地都推了许多新招，企业开办越来越便捷。便捷的背后，离不开管理者理念的创新，更离不开高新技术的大胆使用。这一次，广州开发区试点平台的背后，是“区块链+AI”技术的支持。

利用区块链技术，地址上链，杜绝随意更改，防范虚假地址和违建地址登记注册；系统对接公安部门的身份认证平台（CTID），由人工智能对经营者身份进行自动比对确认，防范“被法定代表人”“被股东”现象。

新技术大胆应用的背后，也是监管理念的提升——打破信息壁垒、实现互联互通，“一次认证，全网通办”；对企业采取信用管理，降低前面的门槛，后面“监管有据，执法留痕”，不再以审批代替监管。

改革深入、技术赋能，企业不必为无谓的审批程序劳心劳力，可以将更多的精力投入到发展壮大、技术创新上。如此，市场环境将更加公平而活力满满。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 10 版）

(责编：袁勃)