磋商严重受挫责任在美 原则问题中方决不让步

6月2日，国务院新闻办公室发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，同时举行新闻发布会。这是继去年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再度就中美经贸问题发布白皮书。

中美经贸磋商备受世界瞩目。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、国新办副主任郭卫民当天出席新闻发布会，就中美经贸热点问题回应中外媒体记者关切。

白皮书阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场，发布时机很合适

“现在这个时机很合适，发表白皮书是十分必要的。”郭卫民表示，这段时间以来，中美经贸磋商受到中美双方和国际社会高度关注，所以有必要全面介绍一下中美经贸磋商的情况，阐明中国政府的有关立场。

去年12月，中美两国元首在阿根廷达成重要共识，即同意通过磋商解决经贸分歧，最终方向是取消双方加征的所有关税。中方高度重视中美元首达成的共识，始终保持理性和克制态度，与美方进行了11轮经贸磋商，以最大诚意和善意回应美方关切。但近一段时间，美方不仅对中国输美商品的加征关税升级，还滥用出口管制措施，将中国一些企业纳入出口管制实体清单，不断升级贸易摩擦。

《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，系统梳理和介绍中美经贸摩擦的来龙去脉和两国经贸磋商的基本情况，阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场。白皮书全文约8300字，由前言、正文和结束语三部分组成。

中方对中美经贸磋商始终抱着最大的诚意，美方指责中方磋商立场倒退是“泼脏水”

王受文介绍，白皮书从中美经贸摩擦的影响、美方在磋商过程中几次出尔反尔、中方对待磋商的原则立场等角度，回顾了中美经贸磋商的基本情况，阐明了中方对于中美经贸磋商的政策立场。

美方近期指责中方在磋商中立场倒退，认为谈判陷入停滞责任在中方。王受文说，中方对中美经贸磋商始终抱着最大的诚意，美方相关指责是不负责任的，是“泼脏水”。

“美方出尔反尔，得寸进尺，坚持不合理的高要价，坚持在协议中写入涉及中国主权事务的一些要求，坚持不取消经贸摩擦以来加征的全部关税，并且以提高加征关税税率来施压，致使双边经贸摩擦升级，致使谈判严重受挫。”王受文说，孰是孰非，不证自明。

白皮书强调，磋商要相互尊重、平等互利；磋商要相向而行、诚信为本；中国在原则问题上决不让步。

王受文说，相互尊重就是要尊重各自的主权和核心利益，平等互利就是双方谈判地位是平等的，谈判结果应该对双方都有好处；相向而行就是双方都要体现互让互谅精神，都要作出让步，不是一方作出让步。如果美方想通过极限施压、升级贸易摩擦的方式，逼迫中方屈服作出让步，那是决不可能的。

贸易战没有赢家。美国采取的一系列贸易保护措施，给全球经济复苏带来严峻挑战

王受文指出，贸易战没有赢家。美国对中国采取加征关税措施，不仅对中国有影响，对美国也会带来伤害，而且会损害全球经济发展。

“贸易限制措施对美方有多少影响，我想美国的研究最有说服力。”王受文介绍，据美国自己的统计，去年，美国货物贸易逆差增长了10.4%，美国对中国大豆出口下降了50%，美国对中国的汽车出口也下降了20%以上。可以看出，贸易限制措施损害了美国工人的利益，损害了美国农民的利益。

加征关税也损害了美国消费者的利益。美国全国零售商联合会研究显示，仅对中国家具征收25%关税一项，就使美国消费者每年多付出46亿美元的额外支出。此外，贸易摩擦还将给美国的就业带来压力。据美国智库“贸易伙伴”研究，如美国对所有中国输美商品加征25%的关税，就业岗位将减少216万个。

白皮书指出，美国采取的一系列贸易保护措施，违反世界贸易组织规则，损害多边贸易体制，严重干扰全球产业链和供应链，损害市场信心，给全球经济复苏带来严峻挑战，给经济全球化趋势造成重大威胁。

中国非常重视知识产权保护，不会干涉企业知识产权买卖

美方一些政客经常指责中方“盗窃知识产权”“强制技术转让”，对此，王受文表示，中国在知识产权保护方面做了大量工作，已成为越来越重要的知识产权大国。

目前，中国主要创新指标已进入世界前列，国际影响力显著提升。2017年，全社会研发投入达1.76万亿元，规模居世界第二位；发明专利申请量达到138.2万件，连续7年居世界首位；发明专利授权32.7万件，同比增长8.2%，有效发明专利保有量居世界第三。

王受文说，中国在2001年支付的知识产权使用费只有19亿美元，2018年支付的知识产权使用费已达到356亿美元，增长了将近19倍。其中，中国向美国支付的知识产权使用费达86.4亿美元，占中国购买知识产权总额近1/4。

“中国非常重视知识产权保护，才会使自己的发明越来越多，才会有其他国家的企业愿意把知识产权卖给中国。”王受文表示，中国政府做的就是创造一个尊重知识、保护知识产权的良好环境，从而促进创新型经济发展。

“中国企业到国外投资，投资什么项目，购买什么，或者不购买什么，完全是企业自己的决定。”王受文说，“中国政府不参与企业的具体商业行为，不会指使或者要求企业去投资什么项目，或者购买什么技术。”

中国保护外商合法利益，但所有企业都必须要遵守中国法律

就在发布会前两天，中国宣布将建立“不可靠实体清单”制度。“对‘不可靠实体清单’不必过度解读。”王受文说，这一制度主要针对一些违背市场原则、违背契约精神，出于非商业目的对中国企业进行断供或封锁，给中国企业的合法权利造成损害，可能还会危及中国国家安全和社会公共利益的实体，将其列入清单，也是为了保护企业之间稳定、公平、可持续的贸易秩序。

他说，比如联邦快递这件事，中方欢迎外资企业在中国进行合法经营，但是如果违反中国的法律，就需要按照中国法律进行调查，这无可厚非。

王受文强调，中国今年出台了外商投资法，强调要一律平等、一视同仁地对待中外投资者，外国投资者的合法利益都会得到保护。“但是，所有企业都必须要遵守中国的法律，尊重中国的法律，在中国法律的框架内经营。”

合作是中美两国唯一正确的选择，无论形势如何变化，中方将认真做好自己的事。王受文说，希望美方与中方相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神，管控分歧，加强合作，共同推进中美经贸关系稳定健康发展，增进两国和世界人民的福祉。

“中国将继续深化改革开放，中国的大门不会关上，只会越开越大。”白皮书指出，一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 02 版）

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