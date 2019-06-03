国家邮政局局长马军胜：外资快递企业在华经营必须遵守中国法律法规

新华社北京6月2日电 （记者赵文君）针对美国联邦快递在中国未按名址投递快递事件，国家邮政局局长马军胜在接受新华社记者采访时表示，任何快递企业都必须遵守中国法律法规，不得损害中国企业和用户的合法权益。

国家邮政局局长马军胜说，近日，我们接到用户投诉，美国联邦快递在未经用户同意、也没有告知用户的情况下，擅自将快件转寄他地，未按名址投递相关快件，严重损害了用户合法权益，扰乱了快递市场秩序，违反了我国快递业有关法规。所以，国家有关部门决定立案调查。

马军胜介绍，我国的快递法律法规比较健全，包括《中华人民共和国邮政法》《快递暂行条例》《快递市场管理办法》以及《快递服务国家标准》等。

《快递暂行条例》第二十五条规定“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。”

《快递服务国家标准》规定按名址面交。《快递市场管理办法》规定“经营快递业务的企业应当按照快递服务标准，规范快递业务经营活动，保障服务质量，维护用户合法权益。应当在承诺的时限内完成快件（邮件）的投递；如果违反快递服务标准，严重损害用户利益，邮政管理部门依法进行查处。”

马军胜说，这是针对用户交寄的核心条款，要求从事快递服务的企业一定按约定的地址、收件人，以及收件人的代收人，进行当面的投递。如果违反这一条款，损害了用户权益，邮政管理部门有权进行查处。

马军胜表示，对美国联邦快递进行立案调查，有利于维护快递市场秩序，维护用户合法权益，确保邮政通信安全和经济安全。

马军胜指出，我国快递市场巨大，发展快、潜力大，我们欢迎各国来投资发展。但前提是遵守中国法律法规，遵守市场规则和契约精神，不能出于非商业目的来阻断正常的快递服务，损害中国企业的合法权益。我们衷心希望国外企业严格遵守中国快递业法规，依法经营，加强服务质量管控和运营管理，合规地提供快递服务。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)