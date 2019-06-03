原标题：科创板设立规则落地近百日 首家过会企业即将出炉

91个自然日，91个相关主动发布——上交所的“科创板速度”再次得到验证。

目前，设立规则公布三个月余（实际工作日不足70天）的科创板已经做好了制度建设等多方面准备。与之相呼应的是，未来6个工作日内，两场上市委会议即将召开。也就是说，科创板规则落地“百日”之际，首家或首批过会企业也将出炉。

3月1日晚间，证监会和上交所正式发布实施了设立科创板并试点注册制相关业务规则和配套指引。其中包括23个不同类型的文件（办法、公告、通知等）。从注册制管理、股票发行与承销、信息披露规范性要求、上市委工作职责等多个维度对于科创板进行了具体业务层面的制度设计。

此后，科创板相关的规则、人员、技术准备加速落地。《证券日报》记者注意到， 3月1日科创板设立规则落地以来（截至上周五的5月31日共91天），上交所官网与科创板有关的主动发布正好91条，平均每天一条。当然，如果按照工作日计算，均值会上升约三成。鉴于主动发布的筛选标准以及信披文件的披露主体为申报企业，上述统计并没有包含申报企业的近千份申报文件以及数量巨大的互动E平台内容。

除了上交所，相关管理部门和行业组织也在全力配合科创板的演进。

5月31日，证券业协会同时发布了两个科创板相关的重要文件，分别为《科创板首次公开发行股票承销业务规范》和《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》。

“上述两个文件内容分别指向科创板企业上市过程中，保荐机构的承销环节和机构投资者报价的环节，显示了与上市委审议会议的工作节奏相呼应。如果科创板申报企业顺利过会，并按步骤完成在证监会注册，接下来很快就要面临推进上述文件相关的内容。”有资深中介机构人士6月2日对《证券日报》记者表示，“承销和投资者网下询价、申购直接关系到科创板上市企业的估值，自然关系到市场的价值判断、个人投资者的风险等方面，因此确实需要在上市委审议会议表决结果公布前向市场公开”。

毕竟，6月5日，科创板上市委的第一次会议很可能产生科创板第一家或第一批过会企业，彼时距离科创板设立制度落地接近“百日”。而能够在与其相距仅3个工作日的“第二审”中成功过会的企业，也有望加入首批登陆企业名单。（记者 张歆）

(责编：栗翘楚、杨曦)