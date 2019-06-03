多因素导致国际油价大幅下跌

受国际贸易紧张局势、美国原油产量维持高位等不利因素影响，国际油价当周遭遇重挫。纽约油价下跌8.75%，伦敦布伦特油价下跌6.11%。国际金价与之前一周相比上涨2.14%。
当周国际油价持续下跌。截至5月31日收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶53.50美元，跌幅为5.46%。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶64.49美元，跌幅为3.56%。
美国总统特朗普5月30日宣布，美国将于今年6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。加征的关税将从7月1日起提高至10%，并在之后数月内逐步提升至25%。
分析人士认为，此举将对美墨跨境能源贸易造成沉重打击。PVM石油经纪公司分析师说，美国自墨西哥进口的原油约为日均68万桶，5%的关税将使日均采购成本增加200万美元。施耐德电气投资有限公司全球大宗商品分析师罗比·弗雷泽认为，墨西哥是美国重要能源贸易伙伴，美国政府对所有墨西哥输美商品加征关税的举措打击了商品市场信心，加剧了市场颓势。
此外，国际石油供应端趋紧的程度有所放松，也令油价呈现下滑趋势。今年以来，美国原油库存涨多跌少，原油产量维持在高位。美国能源信息局5月30日公布的数据显示，在截至5月24日的一周，美国商业原油库存减少约30万桶，但降幅远低于市场预期。
市场分析人士说，美国中西部和南部平原接连不断的降雨，使得美国玉米和大豆的播种进度严重滞后，一些地区遭遇洪水、冰雹、龙卷风等灾害性天气，还可能造成美国冬小麦减产，这些因素大幅推涨了芝加哥农产品期价。但美国政府宣布将对墨西哥输美商品加征关税，使投资者担心这会引发墨西哥对美国出口的农产品的报复，市场卖出情绪蔓延，再加上交易者获利回吐操作，芝加哥农产品期价5月31日全线下跌。
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