我国养老业明年市场规模有望达7.8万亿元

原标题：养老业6月份迎减税红包 明年市场规模有望达7.8万亿元

主持人陈炜：六月伊始，各行业宏观数据表现如何，引发广泛关注。今日本报聚焦养老服务、房地产、外贸等多个领域的数据动向，进行相关采访和解读。

养老、托幼、家政等社区家庭服务业，6月1日迎来税费优惠政策。

国务院常务会议日前决定加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠。会议表示，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额；同时，对承受或提供房产、土地用于上述服务的，免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础设施配套费、不动产登记费等6项收费。同时，研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展。扩大员工制家政企业免征增值税范围。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，当前，我国人口存在老龄化态势，2018年65岁以上老年人占总人口比重高达11.9%。受此影响，国人的养老压力也越来越大。就目前而言，我国养老资源正处于供不应求的阶段，不少优质的养老机构条件虽好，但价格昂贵且一床难求，大城市的情况更是不容乐观。此外，相对于商业性质的养老机构，普惠机构虽然收费低，但服务相对欠缺，不仅没有形成专业化的医养结合体系，还缺少充足的养老资源配备。

付一夫认为，此时，国务院常务会议部署进一步支持社区家庭服务业可谓正当其时，因为社区恰恰是老年人最为集中的活动范围。同时，对于社区家庭服务业进行全方位的减税降费，有助于促进社会力量与民间资本广泛参与进来，通过不断完善机构、医疗、养老保险等养老产业链上的关键环节，来有效缓解养老资源紧缺这一现状。对于老年人群体来说，也是显著改善民生的一种体现。

中商产业研究院数据显示，中国老年人人口基数大，养老需求大。在国家政策推动下，我国养老产业市场规模不断壮大。2014年中国养老产业市场规模仅4万亿元，2018年增至6.6万亿元，预计2020年市场规模有望达到7.8万亿元。

中商产业研究院认为，养老市场潜力巨大，养老产业这一朝阳产业前景广阔。未来民办民营养老机构将成为养老机构主体，养老产业医养结合趋势加快，智慧养老迎来发展提速，5G技术应用推动养老服务转型。

上述会议认为，以社区为基本依托，加快发展养老、托幼、家政等服务业，是改善民生、应对人口老龄化、支撑实施全面二孩政策的重要举措，有利于较大力度增加就业、扩大服务消费促内需、推动社会合理分工和经济转型升级。（记者 包兴安）

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