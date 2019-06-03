原标题：年内楼市调控政策超200次 房地产投资“稳字当先”

国家统计局5月份发布的数据中，一些指标增速在回落，但房地产投资的增速还是保持上升态势。6月份房地产投资走势是否会继续回升，引起市场关注。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，房地产投资平稳增长背后的原因，一方面是新开工面积保持了平稳较快增长，另一方面是对房价未来预期比较稳定，这两方面支撑了房地产投资目前的平稳态势。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊在接受《证券日报》记者采访时表示，房地产开发投资同比连续两个月增长。地产新开工面积增速的持续回升、PMI建筑业景气度的提升也暗示了地产行业的回暖。政策层不断强调“房住不炒”表明房地产调控政策发生转向的概率很低，加上棚改力度逐步减弱，房地产投资压力明显加大。但随着房地产库存持续下降，以及刚性需求的逐步累积，房地产销售呈现回暖迹象。鉴于销售回暖带来的现金流改善以及目前整体市场融资环境改善，未来房地产投资可能会出现稳中有升的趋势。

中原地产研究中心统计数据显示，5月份全国房地产行业调控高达41次，4月份达60次，3月份仅发布房地产调控政策15次， 2月份21次，1月份68次。 2019年前5个月，房地产行业发布调控政策高达205次，与2018年同期的159次相比上涨接近30%。

中原地产首席分析师张大伟告诉记者，最近2个月多地房地产调控政策再次出现明显收紧，特别是海南、广州、苏州、合肥等地继续针对房地产调控中部分环节加码调控。年初至今，目前的房地产政策依然是除信贷以外的政策微调越来越多，但整体政策基本面依然保持比较紧的状态。

对于下一阶段的动向，刘爱华表示，从整体的房地产市场发展来看，还是要按照中央提出的因城施策、一城一策的总原则做好调控工作，最终做好稳地价、稳房价、稳预期的工作，促进房地产市场平稳健康发展。

6月2日，民生银行产业发展研究中心研究员郭晓蓓在接受《证券日报》记者采访时表示，监管部门6月份还是会坚决贯彻房地产调控政策，扎实推进解决房地产市场问题。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，城市既要满足刚性和改善性的住房需求，同时又要坚决避免投机者借机“钻空子”，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，防止房价大起大落。同时，建立健全城乡要素合理配置的体制机制，解决农业转移人口市民化的问题。

易居研究中心研究总监严跃进对《证券日报》记者分析表示，下半年市场有不确定性，企业还是会加快销售。（记者 苏诗钰）

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