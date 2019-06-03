原标题：同心协力投入 攻坚深度贫困（经济发展亮点多韧性足）

核心阅读

决战决胜脱贫攻坚，就得啃下深度贫困地区这块硬骨头。如今深度贫困地区有多困难？这些地区脱贫攻坚成效如何？

记者调查发现，在每一个脱贫攻坚的阵地上，每一条致富路的背后，都离不开多方的同心协力——政府加力，全面小康路上一个不能少；企业助力，订单农业带动群众致富；个人努力，贫困户提高自身劳动技能实现持续增收。

2019年，中央财政专项扶贫资金比2018年同口径增加200亿元，增长18.85%，支持力度进一步加大。真金白银，真抓实干，决战决胜脱贫攻坚正在冲刺。

近日，财政部拨付中央专项扶贫资金351.17亿元，加上2018年10月提前下达的909.78亿元，2019年中央财政专项扶贫资金已全部下达，共计1260.95亿元。

财政部农业司有关负责人介绍，2019年中央财政专项扶贫资金，比2018年同口径增加200亿元，增长18.85%。增量资金主要用于深度贫困地区脱贫攻坚，在支持“三区三州”的同时，重点加大对“三区三州”外贫困人口多、贫困发生率高、脱贫难度大的深度贫困地区的投入力度。

深度贫困地区有多困难？这些地区脱贫攻坚成效如何？还需要在哪些方面加力？近日记者赴云南进行了调查采访。

政府加力：全面小康路上一个不能少

新修好的盘山路上，越野车在蛇行。车辆翻一座山，需要从山脚盘到山腰，再从山腰转到另一座山的山脚。都说“山路十八弯”，这一路起起伏伏，绕的弯都超过80个了，车终于开进了大山深处的丽江市永胜县松坪乡下啦嘛村。

云南大山深处的山村，颠覆了人们对“村子”的传统概念。在下啦嘛村，光开车就走了两个多小时，全村373户村民分布在高、中、低三个海拔带，最高处的海拔接近3000米。村民中，建档立卡贫困户有269户949人，多年来的深度贫困，一直压得下啦嘛村喘不过气来。

在永胜县看牦牛村村民小组，记者并没有看到牦牛，却看到了新翻建的木楞房和种植大棚。

这个村民小组共有117户375人，均为纳西族，居住在海拔2750—2950米的高山上。这里较为完好地保留了井干式木楞房117所，2012年被列为丽江市重点文物保护单位，2014年11月被列为国家级传统村落。

在山上住惯了的村民不愿搬，传统村落也需要留守。对于这个深度贫困的乡村来说，就地脱贫的路在哪里？在财政部的结对帮扶下，强产业促脱贫的思路逐渐明晰。

“看牦牛村村民小组海拔高、气温低，特别适合种植反季羊肚菌。”松坪乡党委书记谭建美说，自然生长的羊肚菌，采摘季节是每年的11月到第二年的4月。而人工种植的反季羊肚菌，正好是6—10月上市，填补了市场的空缺。

现在，村里拿出30亩地做种植大棚，棚里面放了许多的菌棒，有不少已经长出了菌丝。“如果这个成功了，一亩地就可以收入上万元，我们还将扩大种植。”谭建美说。

除了种植经济作物，下啦嘛村还成立了永胜超源种养殖业合作社，投资200万元新建养殖场，养殖肉牛84头。养殖合作社作为集体经济，每年收入分红将覆盖到全村所有贫困户。

谭建美介绍，2018年底，全村有外出务工人员234人，其中建档立卡贫困户160人，年平均务工收入为4500元/人。通过转移劳动力就业，建档立卡贫困户增加收入72万元。“松坪乡还为贫困户设立了公益岗位，包括生态护林员和保洁员。全面小康路上一个不能少。”

企业助力：订单农业带动群众致富

在实现“两不愁三保障”之后，如何让贫困群众“发家致富”，则是一个更艰巨的任务。在脱贫攻坚的阵地上，每一条致富路的背后，几乎都能看到企业的身影。

景谷傣族彝族自治县，曾是云南省88个贫困县之一。全县5.24万建档立卡贫困人口中，有一半以上是因缺少技术而致贫的。县委书记罗景华介绍，为激发社会各界参与扶贫的合力，景谷县出台产业扶持政策，给予每户建档立卡户5000元产业发展扶持资金，每户建档立卡户可申请5万元以内的财政贴息金融贷款。全县共有19家龙头企业、257家专业合作社、43家电商组织参与产业扶贫，脱贫攻坚成效显著。今年4月云南省人民政府已正式下文，批准景谷退出贫困县。

云景林纸股份有限公司，是景谷的一家大型国有企业。这家企业把原料林基地作为“第一车间”，采取“公司+农户+基地”模式与农户合作发展种植。从速生林种植到加工造纸，公司负责技术指导，农户在获得种植收益的同时，还可以来企业打工再拿一份工资。在高效林业和订单林业带动下，全县3571户贫困户共计1.28万人，实现了脱贫。

威远镇香盐村，是景谷县40个深度贫困村之一。目前，全村121户建档立卡户，全部与企业建立起利益联结机制，实现了短期能脱贫、长期能致富项目支撑。全村贫困人口从2014年的433人，减少到2018年的31人，群众生活水平明显提高。

“我们家种了50亩速生林和12亩甘蔗，还养了十几头猪，一年收入能有2.8万多元。现在，大儿子考上了研究生，小儿子在职业技术学校学习汽修专业，日子真是越来越好了。”刚刚搬进新房的傣族村民李秀堂说。

在永胜县崀峨村，湖畔的一片玫瑰花海特别引人注目。这是崀峨富美种养专业合作社的170亩食用玫瑰基地，合作社作为村集体经济，与企业牵手发展订单农业。基地的玫瑰花一年四季可采，由丽江程海沁香玫瑰庄园有限公司、丽江中源绿色食品有限公司提供技术支持和保护价收购，全村58户建档立卡贫困户合作社社员，参与基地种植并享受分红。

“永胜县有最适宜的光热资源，有肥沃的土壤和良好的水利基础设施，非常适合发展软籽石榴基地。”永胜县委副书记魏高明说，全县正在打造现代化软籽石榴产业园区，并将与阿里巴巴合作，将永胜软籽石榴品牌推向全国。

个人努力：提高劳动技能持续增收

对于贫困户来说，政府和企业的作用是帮扶，真正要脱贫还要靠自身努力。

在永胜县涛源镇，一则陕西金鹿服装加工厂的招聘广告，吸引了镇上的很多年轻人，招聘现场“呼啦啦”一下子来了几百人。

为解决贫困群众就业难的问题，在财政部驻永胜县定点扶贫工作队的协调下，涛源镇引进陕西金鹿服装有限公司，规划建设总投资3000万元的服装厂，为贫困群众在家门口就业创造机会。要进入金鹿服装公司，需要先培训合格，再签订劳务用工协议。很多傈僳族青年踊跃报名，吃完中午饭顾不上休息，就在培训车间学习裁剪和缝纫技术。涛源镇还在县职业高中开办了专业缝纫培训班，59名建档立卡贫困户学员参加了培训，初步掌握了一定技术。

“无论是订单农业还是加工产业，都需要农民具备一定技能。这几年，景谷县举办就业培训847期，围绕粮食生产、经济作物、畜牧养殖、电商等，开展相关技术培训。参加培训的建档立卡户有3.47万人次，为贫困群众脱贫致富，实现农村劳动力转移就业打下了坚实基础。”罗景华说。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 10 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)