央行：目前金融市场流动性总体充裕

本报北京6月2日电 （记者王观）中国人民银行有关负责人2日接受媒体采访时表示，关于包商银行被接管，完全是一个个案，我们需要客观冷静看待。最近，市场上有人担心，接管包商银行后，是否会有其他机构也被接管，请大家放心，目前还没有这个打算。如果哪个机构需要流动性支持，或增资扩股，完全可以通过市场化方式进行。当前金融市场流动性总体充裕，金融风险总体可控，我们有信心坚决维护金融体系的稳定。

该负责人说，包商银行的大股东是明天集团，该集团合计持有包商银行89%的股权，由于包商银行的大量资金被大股东违法违规占用，形成逾期，长期难以归还，导致包商银行出现严重的信用危机，触发了法定的接管条件被依法接管。

据介绍，从5月24日人民银行、银保监会联合发布接管托管公告以来，在地方政府和有关部门的大力支持配合下，接管托管工作进展顺利。包商银行各类债权人权益得到维护：一是520万个人储户和20余万个人理财客户已得到全额保障；二是债权金额在5000万及以下2.5万户对公和同业客户已得到全额保障；三是包商银行5000万元及以下承兑汇票得到全额保障，5000万元以上得到不低于80％保障。目前，包商银行各项业务经营正常，营业网点秩序井然，各类业务照常办理。事实上，接管后，包商银行已获得人民银行、银保监会、存款保险基金的有力保障，上周五同业存单发行已得到市场认可。目前，大额债权收购与转让协议签署工作正在有序推进。

目前中小银行流动性状况如何？近日，人民银行通过公开市场操作、中央国库现金管理等多种方式适时适度投放流动性，银行体系流动性合理充裕，5月末货币市场利率与上月末基本持平，市场情绪稳定。总的看，目前中小银行流动性较为充足，各项流动性指标整体处于正常水平。从货币市场交易情况看，中小银行融资交易规模和占比平稳，未出现大的变化，融资利率与前期持平，融资条件相对宽松。

该负责人表示，人民银行将继续保持宏观流动性合理充裕，同时密切关注中小银行流动性状况，综合运用多种货币政策工具，维护货币市场平稳运行。人民银行对6月份影响流动性的各类因素已作了全面估计和充分准备，将根据市场资金供求情况灵活开展公开市场逆回购和中期借贷便利操作，6月17日第二次实施对中小银行实行较低存款准备金率政策还将释放约1000亿元长期资金，有效充实中小银行半年末的流动性。当前，人民银行货币政策工具丰富，我们将根据市场情况合理搭配、充分运用。在深化金融供给侧结构性改革过程中，人民银行将把支持中小银行发展作为重要内容，不断丰富支持工具，加大政策力度，不断提高中小银行服务实体经济的能力。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 10 版）

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