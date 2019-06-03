市场监管总局：下半年校园周边商超仍是整治重点

人民网北京6月3日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，自《2019年儿童和学生用品安全守护行动工作方案》印发以来，各级市场监管部门行动迅速、多措并举、成效初显。下半年各级监管部门仍要抓好专项整治，尤其是校园周边商超的专项整治。
据了解，共组织检查4724家生产企业，以及17406家重点商超和批发市场。部署开展6444批次产品的监督抽查，872批次产品的风险监测。对存在质量安全隐患的行业、企业开展行政指导和行政约谈1233次。举办进校园、进企业等宣传教育活动3285场（次）。查处假冒伪劣产品194批次、“三无”产品1452批次、危险玩具167批次，立案查处违法案件359起，召回缺陷产品10941件，撤销玩具类强制性产品认证证书528张。
相关负责人表示，今年下半年要重点抓好3项工作。一是抓好“四个一批”，集中查处一批违法案件，集中销毁一批存在严重质量安全问题的假冒伪劣产品，集中曝光一批违法典型案例，集中移送一批重大案件。二是抓好专项整治，尤其是校园周边商超的专项整治。三是抓好挂牌督办，对问题产品发现比较多、质量安全事件时有发生、群众反映强烈的区域，实行挂牌督办。
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