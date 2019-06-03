七部委联合印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

人民网北京6月3日电 （杨曦）据国家发展和改革委6月3日消息，为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度，做强做优国产乳业，近日，国家发展和改革委、工业和信息化部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、海关总署联合制定并印发了《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》（以下简称《方案》）。
《方案》指出，要大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加，更好地满足国内日益增长的消费需求，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在 60%以上。逐步建立全国统一的婴幼儿配方乳粉质量安全追溯平台，实现全过程、电子化信息查询追溯，力争三年内实现质量安全追溯体系建设覆盖 60%以上婴幼儿配方乳粉企业，并与国家重要产品质量追溯平台对接。
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一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
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