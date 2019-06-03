AWS中断服务11个小时 小米商城、VIPKID等用户受影响

中国青年网北京6月3日电（记者 沐初）6月2日凌晨2点开始，亚马逊中国云服务（AWS）在突发大规模故障，小米商城、VIPKID、三星服务器等用户无法链接网络。至止下午1:48，AWS官方公告表示完全恢复，故障持续长达11个小时。
AWS官方声明中称，在CN-NORTH-1区域有多处光纤在昨晚的道路作业中被挖断，导致该区域的第一个可用区中EC2实例不能访问同时不能在整个CN-NORTH-1区域中新建EC2实例。
AWS发布出现大面积的瘫痪公告。来源：官网截图
亚马逊计划退出中国市场仅关闭中国电商业务，云服务将继续在中国运营。根据知名数据机构IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2018下半年）跟踪》报告显示，整体市场份额阿里云排名第一，占比42.9%；AWS排名第四，占比6.4%。
受事故波及影响，选择亚马逊中国云服务（AWS）客户包括小米商城、VIPKID、三星等都受到波及。有不少三星手机的用户发现已经无法使用bixby。用户登录三星部分服务器时，页面报错且无法显示正常状态；VIPKID在微博上称，受此影响，国内部分地区VIPKID网络服务无法正常提供，受影响区域的线上课程无法正常进展。
VIPKID在微博上称因受AWS故障，部分地区网络服务无法提供正常。来源：官网微博截图
这不是AWS第一次发生大规模故障。2017年2月，由于亚马逊 AWS 弗吉尼亚州数据中心出现故障，使得其云服务 S3 出现了较高的错误率，直接影响到成千上万个在线服务。据悉，受到影响的网站服务有 Netflix、Airbnb 、Slack、Spotify 等，部分丢失了镜像，部分处于半运行状态。
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