收费公路车型分类新标准发布 8座9座通行费将减少

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰） 随着我国公路交通实现了跨越式发展，收费公路内外环境均发生了巨大变化，收费公路通行车辆车型多样化、收费公路主要向高速公路集中、收费车辆构成和运输情况不断变化、收费技术飞速进步，人民群众对提高收费效率和便捷性的企盼，使得现行车型分类标准已经不能适应收费公路新的发展要求，亟待修订完善。

5月30日，交通运输部发布了修订后的交通运输行业标准《收费公路车辆通行费车型分类》，将于2019年9月1日起实施。新标准完善了收费公路车型分类体系，涵盖了行驶收费公路的所有机动车类别，使不同车型都能够在新标准中明确入位，分类简单明了，又易于判别，有利于减少操作差错和分类争议，提高收费效率。

交通运输行业标准《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T 489—2003)于2003年颁布，已经在全国范围实施。新标准对车辆类别体系进行了修改，与2003版标准相比，对车辆类别体系重新划分，增加“专项作业车”大类，全部收费车辆按客车、货车和专项作业车三个大类分别进行具体分类，并对各类汽车列车、摩托车以及六轴以上货车的分类进行了具体规定。

新标准调整了1类和2类客车分类界限值，由核定载人数7人修订为9人，将核载8人和9人客车由原2类客车降为1类客车，将会带来收费收入减收，降低了对应车辆的收费标准，符合国家降低收费负担的总体要求，更易为广大车辆用户接受。

为解决摩托车的统一分类问题，新标准继承各地区对摩托车分类的主流规定，明确摩托车通行收费公路，按1类客车分类。

对此，交通运输部相关负责人表示，收费公路车辆通行费车型分类标准修订，将进一步统一、规范和完善全国收费公路车型分类，有力支持取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。“标准修订对于推动构建公平合理的收费公路费率体系，提升收费效率和收费公路管理技术，促进智慧公路发展，支撑交通强国战略具有重要意义。”

根据《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589-2016)的相关规定，六轴以上货车属于超限运输车辆，且轴数变化范围很大，不宜规定具体的分类方法。新标准明确规定根据车辆总轴数按照超限运输车辆执行。该负责人表示，这样规定既涵盖了行驶收费公路的全部车型，有利于全国联网收费的规则统一，又与国家相关标准和规定相衔接，也便于各地结合实际自行制定合理的收费费率标准。

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