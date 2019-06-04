与全球产业界共谋5G发展

本报北京6月3日电 （记者王政）记者从工业和信息化部获悉：当前，全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准，我国声明的标准必要专利占比超过30%。在技术试验阶段，诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与，在各方共同努力下，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。我们一如既往地欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广，共同分享我国5G发展成果。

中国信通院政策与经济研究所高级工程师龚达宁说，我国坚持创新与开放相结合，在5G技术、标准、产业初步建立竞争优势。在技术标准方面，我国倡导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟（ITU）的5G定义，我国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。截至2019年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业声明数量占比超过30%，位居首位。在产业发展方面，我国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队。

“我国一直秉持开放、包容、合作、共赢的理念，与全球产业界携手推进5G发展。”龚达宁介绍说，2013年，我国成立了IMT—2020（5G）推进组，爱立信、诺基亚、高通、英特尔、罗德与施瓦茨等多家知名国外企业都是推进组成员单位。基于推进组平台，国内外企业联合开展技术研究、技术试验和产品测试验证，共同制定技术规范和测试规范，并积极参与测试，全球系统设备、芯片、终端、测试仪表等企业相互合作、共同促进，为加快我国5G产业链的发展成熟起到了重要作用。

龚达宁指出，全球移动通信产业发展已经形成“你中有我、我中有你”的格局，各国企业通力合作、互利共赢。4G时代，多家国外企业即已参与我国移动通信市场，并与我国电信运营企业建立了良好的合作关系，是我国移动通信市场的重要组成部分，为我国移动通信产业发展做出了重要贡献。我们将一如既往地欢迎国外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广，继续深化合作，共谋5G发展和创新，共同分享我国5G发展成果。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 01 版）

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