知名外企正加大来华投资（锐财经）

美国好时公司增资2亿美元扩大中国业务、瑞士英力士集团投资约19亿元人民币在上海设立地区总部、德国西门子在德以外的首个人工智能实验室即将落户北京……近期，不少外国企业加大来华投资。分析人士指出，在美国对中国产品加征关税的情况下，外商来华投资兴业的热情依然不减，充分表明了国际投资者对中国市场、中国经济的认可和信心。未来，随着中国经济继续企稳向好、市场潜力加快释放、改革开放深入推进，看好中国经济仍将有坚实的基础作为支撑。

环境改善 信心充足

5月30日，38个外商投资项目在上海集中签约，投资总金额492亿元人民币，涉及德国安联保险集团、法国标致雪铁龙集团、美国摩根大通公司、日本罗森集团等诸多知名跨国企业。

同一天，“辉瑞普强全球总部”在上海揭牌，这是首个落户上海的跨国药企全球总部，也是美国辉瑞公司首次将业务板块的全球管理中心设在美国海外。

辉瑞普强公司全球总裁高天磊表示：“上海为外资企业营造了很好的营商环境，积极服务企业发展，给予了我们在上海设立全球总部的信心。”

今年7月，三星半导体高端存储芯片二期项目将在西安建成。三星（中国）半导体有限公司副总裁池贤基介绍，二期项目分为两个阶段，总投资将超过140亿美元，预计2020年一季度实现量产。“三星半导体继续投建二期项目，表示我们对中国经济很有信心。”

“国际投资者的实际行动反映了其对中国市场的真实态度，特别是随着中国营商环境的持续优化、国内市场潜力的逐步释放，不少跨国企业选择将发展重心转移至中国，就是为了抓住中国机遇，这符合企业自身利益和市场原则。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受本报记者采访时说。

中国欧盟商会近日发布的《商业信心调查2019》报告显示，62%的受访企业将中国视作当前和未来排名前三的投资目的地。中国美国商会发布的2019年《中国商务环境调查报告》显示，将近80%的受访企业表示，中国投资环境正在改善或保持不变。

创新活跃 前景乐观

在赵锡军看来，当前，中国持续深入推进改革开放，坚持创新引领发展，不断挖掘经济发展潜力。“应该说，无论是市场地位、规模还是潜能，都足以为全球投资者看好中国经济提供支撑。”

日本松下公司今年4月宣布成立中国·东北亚公司，以加强物联网家电在中国的研发。公司总代表本间哲朗说，中国创新正在崛起，相关产品的市场规模和前景乐观。

近日，西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere成功落地阿里云，用户可基于MindSphere开发应用和产品，为市场提供安全高效的数字化服务。

西门子股份公司首席运营官、首席技术官博乐仁表示，中国拥有强大的创新浪潮，中国企业学习和运用新技术方面有着惊人的速度。这也是西门子愿意将更多技术引入中国并与中国企业用户广泛展开合作的原因。“我认为中国会不断为我们带来新机遇。”

“中国经济多年来始终保持稳定增长，这绝不是平庸的表现。”联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳表示，中国经济发展有具体计划和明确目标，研发投入力度不断加强，技术创新水平不断提高，多个领域快速增长。拉美地区对中国在5G、电动汽车、智能手机、空间技术、人工智能、远程医疗、高铁等快速发展的领域“非常感兴趣”。

扩大开放 分享机遇

“中国对外开放的大门一直是打开的，而且会越开越大。在此过程中，越来越多国家、企业加快分享中国发展的机遇，中国经济发展对世界的贡献更加凸显。”赵锡军认为。

德国汉堡经济促进局局长斯特凡·马茨指出，汉堡近年来正借力中国经济的蓬勃发展，以及“一带一路”搭建的平台，焕发出新的生命力。

数据显示，汉堡港2018年吞吐量约870万标准箱，其中260万标准箱为来自或去往中国的集装箱，占总吞吐量的约三成。同时，马茨还指出，连接汉堡与中国27个城市的中欧班列为汉堡海铁联运增长做出不小贡献。

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿米达·阿利斯夏巴纳表示，中国经济建设成就巨大，并在社会、科技、能源等各个领域取得长足进步。如今中国和亚太地区很多国家在各领域深度融合，中国的不断发展让亚太地区其他国家受益匪浅。中国拥有发达的电子支付系统和共享经济等，这些发展成就都可以通过企业合作等形式惠及亚太地区其他国家。

“中国新一轮扩大开放的政策让博世受益，我们将继续扩大在华投资。”德国博世集团董事会主席、首席执行官福尔克马尔·登纳表示，作为一家大型跨国工业企业，博世对中国经济的长期发展前景充满信心。

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