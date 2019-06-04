人民日报钟声：亚当·斯密在悄悄流泪

“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”“现代经济学之父”亚当·斯密在《国富论》开篇对“分工”的定义，奠定了自工业革命以来世界经济学的基石。如同一些美国知名学者所言，如果说美国的发展是一个奇迹，那么奇迹的源泉之一就是这部著作。

对自由市场的追求，让美国在形成全球大市场、国际大分工的历史进程中脱颖而出；对公平竞争的坚持，向来是美国引以为傲的价值坐标。但时至今日，美国的一些政客似乎早已忘记了自己的来路，或者明明知道何为世界经济发展的正途，却为一己之私利不顾一切要挡住别人的路。市场这只“看不见的手”，正在被华盛顿那双“霸道的手”束缚。

亚当·斯密用制钉工人论证分工的意义，但在美国的一些政客那里，手握着锤子就看着什么都是钉子。美方情报官员频频炒作一些莫须有的在华经营风险，美国政府部门以“国家安全”名义对中国企业围追堵截，甚至四处对盟友施压企图限制中国企业……开放自由理念不再，公平竞争价值不存，美方一些政客的种种异动，彻头彻尾毁掉了自诩的“公平竞争捍卫者”形象。甚至连一些美国媒体都看不下去了。针对美国国务卿蓬佩奥“只要把信息交给中国共产党就构成了风险”的荒谬言论，美国媒体犀利指出：美国政府拿不出任何证据证明其针对中国企业所谓“窃取美国公司技术、涉嫌间谍活动”的指控。相反，“棱镜门”丑闻却早已坐实了美国政府对公民的大规模窃听行为。

华盛顿对中国高科技企业的“定点清除”式打压，也是一面镜子，它照出了一些美国政客的伪善：所谓的贸易自由主义就是对自己行自由，让他人无路可走；所谓的公平竞争就是一切唯我独尊。单边主义盛行，高举保护主义大棒，践踏的正是自由与开放的信条。

立于全球产业链最高端，得益于国际分工最大受益者、世界贸易规则主要制定者、众多跨国巨头拥有者的优势身份，美国早就在经济全球化大潮中赚得盆满钵满。但是，自由市场公平竞争原则于一些美国政客而言，依旧是“合则用、不合则弃”的摆设。20世纪80年代让日本打掉牙往肚里咽的“广场协议”，以司法为武器围猎法国能源公司阿尔斯通的“美国陷阱”……正所谓“古已有之，于今为烈”。只是，习惯了“零和博弈”的那些政客们有没有想过：没有了公平竞争，美国也会失去健康发展的未来。

如果美国先辈有知，看到今天的局势定会失望：当一个国家的政策被零和对抗思维驱动，参与全球产业分工的基础就荡然无存了，它不再是全球秩序的维护者，而是麻烦制造者、风险酝酿者。指责“中国长期从事不公平贸易”、要求所谓“公平、对等”贸易，是对基本经贸常识的假装无知；摆出一副“美国吃亏”状，高呼“买美国货、雇美国人”，只会对全球产业链作出一厢情愿的扭曲。在一个嵌入式发展的世界，企图搞“脱钩”，是违背经济规律的政治任性，美国农民不会因此受益只会陷入困境，美国经济不会“再次伟大”只会掉头向下，美国资本市场不会蓬勃向上只会成为风险样本……

贸易本该是互惠互利下的双赢。我们不指望一些美国政客可以达到亚当·斯密《道德情操论》所言的“正义、仁慈、良心”，但成为《国富论》所讲的“理性经济人”，应是不难的选择。人类社会发展到今天，公平竞争、互利共赢的市场秩序愈发突显其价值，最大的理性就是认识到公平竞争、合作共赢的意义与价值。美国经济学家杰弗里·萨克斯最近发表文章，呼吁美国人清醒起来，承认“中国并不是（美国）经济问题的源头”。不知这样的声音，能不能让那些执迷不悟的政客们有所醒悟？

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)