美国挑起经贸摩擦损害两国和全球利益

国务院新闻办公室6月2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。中国社会科学院世界经济与政治所国际贸易研究室主任东艳表示，这段时间以来，中美经贸磋商受到中美双方和国际社会的高度关注，其中也有一些传言和猜测，为了澄清事实，有必要向社会各界全面介绍中美经贸磋商的来龙去脉和基本情况，阐明中国政府关于中美经贸磋商的原则立场。

白皮书指出，美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益。东艳表示，贸易战没有赢家。由于发展阶段、经济制度不同，两国在经贸合作中难免出现分歧和摩擦，这就需要两国本着理性、合作的态度，通过对话协商解决问题。然而现任美国政府奉行“美国优先”政策，对外采取一系列单边主义和保护主义措施，动辄使用关税“大棒”，将自身利益诉求强加于他国。

东艳说，贸易保护措施不仅没有给美国带来所谓的“再次伟大”，反而带来了严重伤害。美国智库“贸易伙伴”研究显示，如美国对所有中国输美商品加征25%的关税，美国国内生产总值将减少1.01%，就业岗位将减少216万个，一个四口之家每年支出将增加2294美元。

“正如白皮书中指出，美国贸易霸凌行径殃及全球。”东艳表示，美国采取的一系列贸易保护措施，不仅影响美国的经济增长和民生，也严重干扰全球产业链和供应链，给全球经济复苏带来严峻挑战。

白皮书指出，指责中国“盗窃”知识产权、强制技术转让毫无依据。对此，东艳表示，美国在“301调查”报告中用较大篇幅指责中国知识产权保护不力，依据的是大量采用美国政府行政部门或美国公司的单方面认定，还多处使用“据报道”“利益相关方认为”等来源模糊的说法，既缺少有说服力的实际证据，也表明美方对中国近年来创新和知识产权保护方面所取得的大量成绩的无视。

“中国没有任何法律规定外资企业进入中国需要进行‘强制性技术转让’。”东艳表示，中国在创新方面取得的成绩，依靠的是对创新的高度重视和不断增加的研发投入，而不是美方所指责的“窃取知识产权”。中国高度重视知识产权保护，已建立起符合国际通行规则和适应中国国情的知识产权法律体系。

近期美方高级官员表示，中方在磋商中“立场倒退”，导致谈判陷入停滞。东艳认为，中方对中美经贸磋商始终抱着最大的诚意，美方指责中方在谈判中立场倒退，这是不负责任的，是“泼脏水”。

东艳表示，白皮书用事实说话，自2018年2月经贸磋商启动以来，每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。

“中国始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场。”东艳说，中国在白皮书中再次明确，中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。

“但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。”东艳认为，无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。中国国内市场需求巨大，供给侧结构性改革的推进将带来产品和企业竞争力的全面提升，财政和货币政策有充分空间，中国能保持经济持续健康发展的良好态势，经济前景非常乐观。面对各种风险和挑战，中国有信心迎难而上，化危为机，开拓一片新天地。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

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