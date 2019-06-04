中国物流与采购联合会：五月物流业景气指数52.8%

原标题：五月物流业景气指数52.8%

本报北京6月3日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会3日发布，今年5月份中国物流业景气指数为52.8%，较上月回落0.7个百分点；中国仓储指数为52.8%，较上月回落1.5个百分点。

5月份，物流业务总量指数为52.8%，比上月回落0.7个百分点；新订单指数为53.1%，比上月回落2.1个百分点。显示出物流运行在保持平稳运行的同时，下行压力有所积累。库存周转次数指数回落3.3个百分点，为51.7%，平均库存量指数回落1.2个百分点，为48.1%。从品种上看，与民生相关产成品消费需求旺盛，仓储环节货物去库存明显，物流效率有所提升。

中国物流信息中心主任何辉认为，5月份，物流业景气指数虽有所回落，但仍在扩张区间运行，反映出物流业务活动继续保持活跃，物流规模增势趋稳。

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