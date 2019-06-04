原标题：共享单车集体涨价 “烧钱”之后共享经济何去何从

一直以来，提起“共享经济”，人们的脑海中便会浮现出物美价廉、方便快捷等一系列美好的形容词。很长一段时间里，共享经济的表现也确实配得上这样的赞美。然而最近，情况却在悄悄发生变化。

在许多城市里，常常利用共享单车通勤的人们发现，共享单车的价格与过去相比涨了不少，摩拜单车、哈喽单车等平台的消费价格，已经达到每15分钟1元，用户的通勤成本开始增长。与此同时，在大大小小的店家中随处可见的共享充电宝，时租价格也从兴起之初的几角钱，一路飙升到了2~3元的水平上，让许多用户产生“不敢轻易充电”的感受。

各个方面的迹象表明，共享经济的“低价时代”似乎步入黄昏，用户恐怕要做好准备，迎接全新的供需关系和全新的市场环境——当然，也有全新的价格。

面对这种显著的变化，受到直接影响的用户不禁要问：为什么？而这个问题，实质上又可以分解成两个问题：第一，在过去，共享经济为何能够如此的廉价？第二，如今，共享经济又为何会变得昂贵起来？

有人或许会质疑：我们明明是在讨论共享经济为何涨价，为什么反倒问起之前为何低价呢？事实上，很多用户之所以对最近的这轮涨价感到猝不及防，一个重要的原因就在于，他们将共享经济在一段时间里的“低价”当成了天经地义，而从来没有意识到，这种“低价”是有特定理由的。

把共享经济曾经的低价，等同于这些服务的合理市场价格，那无疑是错误的。在共享单车出现之前，曾在租车行租借过自行车的人，会很清楚共享单车一开始的定价到底有多便宜。而支撑这种低廉定价的根本原因，既不是共享单车的运营者找到了节省成本的独门妙招，也不是共享单车的老板大发慈悲，而是因为他们在运营过程中投入了大量的补贴，以鼓励用户购买这种新型服务，同时与竞争对手争抢客源。简单来说，是共享经济运营者的“烧钱”行为，造就了共享经济的“低价”。用户在这个过程里一方面占了补贴的便宜，另一方面也为运营者提供了稳定的客源。

一旦洞察了共享经济低价属性的本质，便不难明白：共享经济为何会涨价。归根结底，“烧钱”的运营模式，在任何行业领域都不可能得到长期的维系。当市场从激烈而混乱的原始竞争期，走向数家大型企业各自占据“山头”的稳定盈利期之时，这种通过补贴拉拢用户的做法便完成了它的使命，自然会被企业摒弃。毕竟，企业推出这些服务，最根本的目的就是赚钱，在用户已经养成了使用习惯，对产品形成了一定黏性的情况下，涨价对企业来说，可谓是不言自明的选择。

此时，用户的选择其实只有两个——或去或留。而他们的选择，最终会决定一家共享经济企业究竟是走向稳定，还是走向覆灭。当低价战略已成往事，决定用户是否愿意继续使用相关服务的，便是企业能否提供符合用户心理预期的优质服务。而这一点，是习惯了以“烧钱”方式攻城略地的新兴企业们，必须尽快学会的一课。对消费者而言，他们不得不适应新的价格；对企业而言，他们同样必须适应消费者的全新预期。毕竟，双方自愿才能形成交易，今天的共享经济确实为社会提供了前所未有的便利，但距真正令用户满意，无疑还有不小的距离。对共享经济的发展而言，这是比过去的“烧钱大战”更艰巨的挑战。（杨鑫宇）

(责编：杨曦、付长超)