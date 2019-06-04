原标题：智慧牡丹绽放新时代——专访牡丹集团党委书记、董事长王家彬

【编者按】2019年6月2日，“首都国企开放日”启动仪式第二次在北京电控牡丹集团举办。就此，中国网财经记者专访了牡丹集团党委书记、董事长王家彬，以下是访谈实录。

记者：今年是新中国成立70周年，“首都国企开放日”启动仪式又一次放在了牡丹集团，您认为这对牡丹有什么特殊意义？

王家彬：今年是牡丹集团第四次参加“首都国企开放日”活动，也是我们第二次举办开幕式的启动仪式。我们感到很光荣，也很骄傲。能够连续的接受上级机关、媒体朋友、社会各界、特别是北京市民的检阅，是我们作为北京国企的光荣，能够连续的经受住检阅，增加了我们作为牡丹人的骄傲！尤其是，去年是改革开放四十周年、今年是新中国七十年华诞，都是具有重大历史意义的时刻，“首都国企开放日”开幕式启动仪式，这样重大的活动能连续地放在牡丹园，这是牡丹的荣光，也是牡丹人的骄傲！

在这里，首先要感谢北京市委宣传部、北京市国资委等“首都国企开放日”活动组织单位和活动组委会，给予牡丹集团的这次形象展示机会，我们一定不辜负信任，办好启动仪式和开放活动，把牡丹最美的一面展示给首都人民和国内外各界朋友。

其次，真诚地欢迎大家到牡丹来串门、来做客、来参观交流。今年的主题是“牡丹花开别样红——智慧社会新国企、数字生活新牡丹”,将为大家展现一个别样的红牡丹。时间上，还和过去三年一样，从6月2号至6号，继续以“开放周”的形式进行。

记者：别样的红牡丹，能具体讲一下吗？

王家彬：大家知道，我们牡丹集团始建于1973年，创造了享誉海内外的北京之花——著名的牡丹品牌。这些年来，伴随着中国改革开放的波澜壮阔，我们走过了工业经济时代、服务经济时代和数字经济时代。

在工业经济时代，牡丹集团创建了国家级认证中心、国家级技术中心和“国家彩色电视机”生产基地，牡丹电视赢得了“国家金质奖章”的殊荣。

在服务经济时代，牡丹着力建设国家工程实验室、国家级孵化器、国家博士后科研工作站、国家小型微型企业创业创新示范基地、国家模范和谐劳动关系企业、全国企业文化示范基地，成为了国家级高新技术企业、国家级AAA级信用企业、国家级优质服务先进单位、全国工人先锋号、首都文明单位和北京市专利示范单位，还获得了“国家现代化企业管理创新奖”和国家企业文化优秀成果、优秀案例及突出贡献奖。

同时，还创建了“中关村数字电视产业园”，并将其建设成为北京市重要的文化和科技产业融合发展基地、战略性新兴产业策源地和创意科技型文化产业集聚区，诞生了中国科学技术进步一等奖、数字电视地面无线传输国际标准、中关村开放实验室和中关村十大创新标准，也是重要的北京数字电视标准国际合作基地。

当今世界是数字经济的世界，未来社会是智慧绿色的社会。牡丹集团正立足于现代科技和信息服务业，实施互联网+、物联网+、AI+、智能+行动计划，并以智慧工程中心(IEC)和智能制造服务(IMS)云平台为新核心，以全国首批5G园区、北京市首批文化创意园区、中关村硬科技孵化平台为新起点，以“建设智慧社会、服务数字生活”为己任，致力于成为行业领先、国内知名的智慧型科技和信息服务解决方案提供商和服务供应商，期待着在智慧园区、创新科技、智慧孵化、创意文化、智能资讯、智慧融媒体六大业务领域，立足新时代、点亮新牡丹。

可以说，从成立之日起，产业报国、奉献社会就深深的镌刻在牡丹的基因里面，所以我们才能经受住从计划经济到市场经济的洗礼，在印证中国社会的历史变迁中，成为大中型国有企业改革发展历程的真实写照。虽历经艰苦卓绝几度沧桑，依然矢志不渝砥砺奋进，众志成城馨香如故。

当今世界正面临百年未来之大变局。中华民族即将迎来更加辉煌的伟大复兴。一万年尚且短，七十载更“只是一出长剧的一个短小的序幕”。历史的大剧正等待着中华儿女去再谱新华章、再创新高潮。对牡丹人而言，我们也期待着在新的历史华章中，去更加火热的追求牡丹的重新崛起，更加美好的憧憬牡丹的快速成长，更加强烈的期盼牡丹精神的薪火相传、牡丹事业的兴旺发达。

所以，今日牡丹别样红，既是庆祝新中国成立70周年的喜庆红，也是象征牡丹事业更进一步的兴旺红，更是祝愿所有到牡丹园的朋友们事业、家庭、生活工作红红火火的节日红。

记者：今年的开放日，牡丹给参观者准备了那些惊喜呢？可以提前透露一下吗？

王家彬：除了前面讲的牡丹红，创新蓝、智慧绿构成新时代智慧牡丹的“三原色”，也构成了我们此次开放日展览的主题：智慧社会新国企、数字生活新牡丹。

我经常说，“每参加一次开放日活动，都推动了牡丹的进一步转型，都为牡丹带来了基业长青的蓬勃活力”。今年，我不但要重复这句话，而且要强调，不但是推动，而且是决定，正是因为去年的国企开放日直接决定了我们投身智慧社会建设新战略的成型。这是因为，智慧社会是一个以“智能+”为基本生产方式，以智慧服务性产业为基本社会产业，以智能化、智慧化为社会基本交往方式的泛在、群智、绿色的社会。而“泛在、群智、绿色”，我认为，恰恰是我们国企开放日这项活动的底色和精髓。

因此，此次国企开放日，我们将以“智慧社会新国企、数字生活新牡丹”为主题，在北京、烟台、宁安三地全面展出牡丹最新的创新成果，并进行直播互动，来展示“辉煌七十载，再谱新华章”的活动立意。

一方面将通过牡丹集团和牡丹园的发展建设历程的综合展示、北京电子工业七十年的奋斗历程展示、中关村数字电视产业园开放、自由、融合的社区式智慧园区的发展现状展示等内容，以点及面、突出精神的，让观众感受首都国企七十年的辉煌奋斗历程。

一方面通过重点展示牡丹在智慧园区，智慧孵化，智能科技，智慧融媒体，智能资讯，创意文化方面的成果，致敬智慧社会新时代，点亮数字生活新牡丹。

牡丹智慧园区展区，将利用5G牡丹园的成果，通过北京和烟台两地的展示、互动，以人工智能、大数据、云计算为主导的新一代信息技术产业生态链，以牡丹“O2O”微生活平台带来的便捷服务和价值提升，让大家切身地感受开放、自由、融合的社区式智慧园区的发展活力、“泛在、群智、绿色”的首都中心城区C-net(超硅巷)发展新模式、文化和科技高度融合的无边界产业发展新成果。

智慧孵化展区将展示牡丹两个国家级科技孵化器、三个产业基地和五个众创空间，以IMS智慧+云平台为核心，以数字生产、创意生活和创新生态为支撑，全新智慧化改造的新面貌。智慧社会，“创业更加不是生存，而是生活”。还有共享图书馆和共享书店，让您充分体会“创造最有营养的城市生活，将创新的思维和记忆升华”的数字生活理念。

在牡丹智能科技展区，大家可以看到全场景三维复建、数字媒体艺术及AR/VR、人工智能/大数据、文化文字基因、智能机器人及计算机视觉等新技术的展示测试，感受机器人竞技虚拟空间、汽车驾驶模拟虚拟空间、直升机虚拟空间、5D影院虚拟空间等众多高新科技展示体验设备。这些都是牡丹以深度学习为原动力，以人工智能和大数据、云技术为前沿方向，强调产品和服务创新、过程和流程创新、商业模式创新的成果。今年，牡丹宁安IEC，一个集创新创业、科研开发、成果转化、技术输出、互动体验、科学博览、教育培训于一体的开源、开放的智慧工程中心，已经正式建成，也将利用实景漫游技术进行同步展示，让大家在“跨越时空的体验”中，感受以具有国际先进水平、中国首创的未来科技创新中心，打造智慧社会建设的实验田、乡村振兴的产业节点、区域经济发展增长极和数字乡村建设新样板的理念和方案。

智慧融媒体，融合5G、人工智能、大数据、云技术、DTMB等技术，构建“一次性采集、一站式编辑、多渠道分发、分板块管理、全媒体运营、活跃用户支撑”的融媒体服务云平台。数字电视国际标准研发和推广平台，也以中国标准、中国方案、中国智慧，在“一带一路”倡议推进和国际科技合作中发挥的重要作用。

牡丹智能资讯，以大数据舆情平台、融媒体资讯系统、企业竞争力决策系统、产业情报咨询、企业家信用评价指数等产品和服务，提供企业竞争力的蓝色基因。“软件定义资讯，数据创造未来”，体现的是牡丹在数字经济时代的新产业、新追求、新发展。

牡丹创意文化，通过虚拟现实、增强现实和3D场景的体验，在研发装备和系统平台的演示中，让大家体会“流光溢彩的创新”所带来的“唾手可及的精彩”。数码动态版《富春山居图》和《清明上河图》，更是让思想在云端流动，让经典在人间再现。

相信通过这些展示，可以让大家初步了解我们牡丹对智慧社会的认识和积极投身智慧社会建设的努力，也希望能够吸引更多的朋友加入我们的事业，共同为数字中国、智慧社会建设做出贡献。

记者：数字北京、数字中国，我们还是很熟悉的，但是智慧社会，我相信很多人跟我一样，还是有点陌生的。能介绍一下吗？

王家彬：马克思有句名言，“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”。当今世界正处于百年未有之大变局，未来几十年，新一轮科技革命和产业变革将同人类社会发展形成历史性交汇，工程科技进步和创新将成为推动人类社会发展的重要引擎。党的十九大提出建设“智慧社会”，一个重要的依据就在于数字化、网络化、智能化的新一轮科技革命和产业变革的蓬勃兴起。

我们可以看到这样的一些趋势，以生产为中心的生产要素配置方式正在向以消费为中心转变，从提供产品向提供服务转变、从一次性产品交易向长期性服务交易转变、从低附加值制造向高附加值创造转变，生产模式日益开放、共享、协同，企业组织日益扁平化、网络化、加速去中心化。据估计，到2050年，全球将有超过90%的企业依赖各类平台生存，平台间竞争成为企业竞争的主要形态。劳动者的智慧化、劳动资料的智能化、劳动对象的数据化已成为不可逆转的大趋势。

智慧社会是信息社会发展的更高级阶段。一般来说，所谓信息社会，是以电子信息技术为基础，以信息资源为基本发展资源，以信息服务性产业为基本社会产业，以数字化和网络化为基本社会交往方式的新型社会。它的基本特征，不仅表现在经济上的信息化、环境上的绿色化，也表现在社会生态上的数据化、智能化，还表现在生活上的多样化和社会管理上的创造化。而智慧社会，作为一个“生态共同体”，将是在信息社会基础上继续发展，以“智能+”为基本生产方式，以智慧服务性产业为基本社会产业，以智能化、智慧化为社会基本交往方式的高阶社会。它将是人类社会发展进程中的一次全方位、系统性变革，将彻底改变人类的生产生活方式。正如学术界有关专家的断言,它将是人类社会继农业社会、工业社会、信息社会后的高阶形态。

按照业界的观点，标准性技术智能化、基础设施空间虚拟化、生产力要素的比特化,是智慧社会的三个重要特征。经济形态呈现出融合跨界、资源共享的新趋势；分析和运用数据价值成为新型的生产方式；创新体系正以开放协同为导向加速重塑；新一轮企业竞争更聚焦开源生态系统的构建；泛在、群智将成为信息基础设施的主要规划方向；城市操作系统功能将日趋丰富和完善；多元共治将开创社会治理新模式，也是智慧社会发展的新趋势。

作为智慧社会的主要载体，智慧城市所拥有的“以人为本、持续创新、协调融合、共建共享、数据驱动、统筹管理、安全可控”的基本内容，也正是智慧社会的题中应有之义。新型智慧城市所特有的“新资源、新技术、新设施、新服务、新模式”的基本特征也将在智慧社会建设中成为基本支撑和核心驱动。

记者：那智慧社会跟5G有什么关系吗？牡丹目前5G方面有什么战略安排吗？

王家彬：5G是最近一个很热的话题，应该说，是国际话题了，大家众说纷纭。但是4G改变生活，5G改变社会；5G不仅是一项技术，更是新时代的序幕，这个是有共识的。习总书记去年在金砖国家领导人约翰内斯堡会议上的讲话中指出，“从18世纪第一次工业革命的机械化，到19世纪第二次工业革命的电气化，再到20世纪第三次工业革命的信息化一次次颠覆性的科技革新，带来社会生产力的大解放和生活水平的大跃升，从根本上改变了人类历史的发展轨迹。如今，我们正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。大数据、人工智能等前沿技术不断取得突破，新技术、新业态、新产业层出不穷。”可以说，第一次工业革命是蒸汽化、第二次是电气化、第三次是信息化、第四次是大数据+人工智能为代表的智慧化。

我有一个观点，5G应用将是第三次革命和第四次革命之间关键链接，迎接5G时代的有五个关注点：政府、GDP、全球化、土地(glebe)、增长(growth)。5G时代，时代焦点在5G。我们同样认为5g时代的有五个特点:gregarious (群居的，爱社交的)gratis(免费的。吉尔德定律(Gilder’s Law- 不但计算免费，带宽也会免费。)gold(金色的)green(绿色的)great(伟大的)。5G时代，时代特征在5G。因此，对于泛在、群智、绿色的智慧社会来说，5G就是时代的底色；同样的，智慧社会也是5G时代发展的必然结果。

作为一个以创新为根本的企业，我们也对于5G领域的研究在我们提出建设智慧园区的时候，就提上了日程。我们主要是跟踪技术的发展，研究5G技术应用带来的需求和产业变化。目前，我们正通过与中国联通合作，以5G时代的智慧园区和智慧城市运营为目标，以北京牡丹园为5G技术成果应用展示示范基地，探索智慧园区和智慧城市运营管理的新模式。今年1月，5G信号已全面覆盖牡丹园及周边地区，“5G北京牡丹园”，已取得实质性进展。同时，以此为契机，我们还充分发挥我们在新一代显示技术方面的优势，和北电科林联合研制了国内首台可以实现5G网络和8K超高清视频传输的智慧融媒体工程测试车，并且将在这次开放日上进行全程直播应用，效果和反应应该很好。

此外我们还即将同中国电子商会等单位合作，共同建设“5G测试基地”，共同推进中国的5G商用进程。应该说，5G是一个大的背景，智慧社会建设则是我们牡丹未来主要的战略支点。因为对比5G，这可能是更加具有全局性的布局，也是更有历史意义和经济价值的探索。

记者：智慧园区、智慧孵化、智能科技、智慧融媒体、智能资讯、创意文化，国企开放日的这些展示内容，就是牡丹在智慧社会建设方面的主要方向，是吗？

王家彬：按照奥地利管理学大师弗雷德蒙德·马利克教授的双S曲线理论，在传统业务与新业务之间进行资源转移和资源配置，最终会形成一条共同的优化发展之路，使企业始终保持着良好发展的态势的过程。所以，这几个方面是历史、现实和未来在现阶段的共同产物，是我们向智慧牡丹进行二次转型过程中的一个阶段。包括今天大家在北京看到的技术和展示，已经不能完全代表牡丹的水平。事物总是发展的，今天能够代表牡丹创新、代表牡丹智慧社会建设方案的，是我们在黑龙江省宁安市建设的牡丹宁安智慧工程中心，我们叫它“宁安IEC”。

宁安IEC由创新基地和创业基地组成，核心区建筑面积超过1.2万平方米。创新基地设立了十余个新技术研究室进行技术研发，包括全场景三维复建、数字媒体艺术及AR/VR、人工智能/大数据、文化文字基因、智能机器人及计算机视觉、智慧融媒体等。内容既有最新的前沿技术，也有文化技术，均由国内外知名高校毕业的博士领衔。还部署了机器人竞技虚拟空间、汽车驾驶模拟虚拟空间、直升机虚拟空间、5D影院虚拟空间等众多高新科技展示体验设备，既是群众直观感受高新技术的场所，也是以实际应用进行系统测试的平台。高科技接地气，充分吸收群众的创造力直接促进科研开发工作，实现了理论和实践的有效结合、相互促进。

此外，通过建设集县域融媒体中心、IMS数据中心等功能为一身的超大型多功能指挥中心，VR体验园、儿童创意园、名胜互动园、电商平台展示体验区、AR/VR创意园等项目，构成了一个个寓教于乐和产业应用的场景，以直观的方式把“智慧工程+智慧教育”所能够形成的智慧经济门类和模式呈现在企业、政府和创业者面前，成为“带着群众干”的生动活泼的大课堂。

另外，宁安智慧工程中心还配套了智慧孵化基地和智慧产业基地，并通过统一管理的方式，把渤海镇的相应文化景点纳入IEC之中，科技和文化更加融合，文化和旅游更加紧密，旅游和农业之间的联动性更强，科技、文化、旅游、农业，构成了渤海镇科技带动的智慧产业新业态。

宁安IEC，是集创新创业、农业农村现代化、新时代文明实践中心、县域融媒体、文化科技特色小镇于一体的“泛在、群智、绿色”的“生态共同体”，更是智慧社会建设的新型“试验田”。我们也期望宁安IEC这个创新项目，能够成长为宁安市实施乡村振兴战略的产业节点和发展极，为社会的全面进步提供助推器，为经济的转型升级提供新动能，为文化的繁荣复兴提供新范式，为科技的创新发展提供新方法，为新时代的高质量发展提供新模式，在宁安市坚定推进智慧社会建设和乡村振兴战略的过程中，做出不懈努力和应有贡献。

这次国企开放日，我们在宁安也安排了展示，大家也可以通过我们的融媒体直播系统看到那边的情况。当然，还是热烈的欢迎大家实地去看一看，感受一下。特别是，前不久中共中央办公厅国务院办公厅印发了《数字乡村发展战略纲要》，我们对照了一下，可以说，我们的宁安IEC就是对照着来的。

记者：对任何企业而言，创新都是一件很重要但是又很困难的事，特别是战略层次上的创新，可以说“一着不慎满盘皆输”，牡丹怎样看待这个问题呢？

王家彬：我们目前正在同中国企业联合会、中国企业家协会合作，共同进行“企业家信用评价指数”的课题研究和系统开发，这是落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》的一项工作。中央文件中提到，企业家精神的根本特征是创新精神，体现为提供高品质产品服务，不断追求卓越。我们认为，对于老字号企业更要激发和保护企业家的改革创新发展意识，对牡丹这样的企业而言，创新永远是第一位的，也是必须的。

奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特认为，所谓创新就是要“建立一种新的生产函数”，即“生产要素的重新组合”，就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入到生产体系中去，以实现对生产要素或生产条件的“新组合”。作为“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”，引进“新组合”。这些年牡丹的创新，就是不断引进和构建新的生产函数，以应用性创新为主导，走集成创新的道路。曾经有很多人批判互联网企业讲的“微创新”，如90% 模仿加10% 创新，很多人批判。我觉得，关键在于这10% 的创新是什么？相同的基因因为环境的不同，可能产生不同的物种。所以，某种意义上说，对企业家而言，创新的含义是嫁接，是使技术在不同领域中进行应用。

同时，创新必须紧跟时代潮流。目前的产业发展，已经进入一个信息消费引领的时代，需要以眼光嗅觉的敏锐、技术进步的利器、商业模式的设计来抓住时代的机遇、政策的机遇、市场的机遇。所有这些机遇概括起来，就是扎扎实实地落实好国家的重大发展战略布局。无论是企业还是政府，都应关注到这一点。有人说，所有的新时代发展机遇都已经写在了党的“十九大报告”中，这是很有道理的。

比如说，智慧社会，就目前的中国社会而言，离此目标还有很大差距。从全社会看，毕竟还是小康社会的脱贫攻坚阶段，地区间发展很不平衡，城乡差距、地区差距、贫富差距很大，还存在很多问题。但这是生产力发展所导致的必然结果，是未来必然的发展建设方向。罗斯托的“起飞理论”、克鲁克曼的“蛙跳理论”都指出，利用有利的外部条件，选择合适的路径和模式，以高新技术为起点，在某些领域、某些产业实施技术赶超，最终能够实现经济水平的赶超。而乡村，无论是中国革命还是建设，都曾是梦开始的地方、变革的肇源地、力量的来源。当今中国既是世界制造业第一大国，又是最大的发展中国家，新一轮的改革发展，也要遵循历史的轨迹，向落后地区振兴、向乡村振兴要动力、要奇迹，以低成本、小投入多点实验、多点开花，探索规律，谋求突破。无论是建设小康社会的脱贫攻坚战，乡村振兴的国家战略，还是雄安新区建设、东北、西北的区域经济振兴，都可以反映出，这种思路的具体表现和实践。因此，选择特色的有优势的乡村，试点建设智慧社会，既符合近现代中国的历史轨迹，又符合新一轮改革的大思路，也符合成本最优的计算投入产出的企业决策规律。

记者：如果让您总结牡丹的发展历程，您觉得最重要的是什么？

王家彬：牡丹作为首都国企，我觉得感受最深的有三条，一是要听党话、跟党走，二是产业报国、奉献社会，三是一切为了群众、一切依靠群众，发展成果同职工群众共享。而这三条归于一点，就是“发展是第一要务”，“用发展的眼光看问题，用发展的手段解决问题，在发展中解决发展的难题”，是我们这些年一直坚持的工作原则。

习近平总书记指出，坚持党的领导、加强党的建设是国企的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。多年来，牡丹集团始终把全面加强党的领导放在各项工作的首位，始终坚持按党的路线、方针、政策来规范企业的经营行为，既强调企业参与市场竞争的主体作用，又特别强调国有企业履行社会责任的意识。我们秉承“合乎时代潮流、顺应人民意愿”的产业报国初衷，牢记“满足人民群众日益增长的文化生活需求”的历史使命，以满足人民的美好生活需要为新的奋斗目标和前进方向，始终努力在创新驱动发展和供给侧结构性改革中发挥带头作用，成为创新发展的主力军和深化改革的先行者。

党的建设是新时代的伟大工程。要不断提高新时代党的建设质量，就必须改进党建模式与方式、创新党建思路与方法，广泛运用新技术新手段开展党建工作。数字化、网络化、可视化、智能化，既是数字中国的方向目标，也是智慧党建的必由之路。牡丹的党建既要坚持智慧化的方向，同时智慧党建也为牡丹的业务应用提供了方向。今年的开放日我们推出了《新时代新成就》党建VR产品，将科技与文化融入党建工作、让科技为党建工作赋能的创新性探索与实践，也是继去年牡丹集团推出“VR+党建”教育产品《延安保卫战》之后的又一力作。今后我们也将延着这个道路继续前进。

(责编：冯粒、袁勃)