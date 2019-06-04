非洲大陆自由贸易区协议正式生效

非洲大陆自由贸易区着力实现商品、服务、资金和人员在区域内的自由流动，将非洲各经济体汇聚成单一的大市场。图为非洲电商品牌“朱米亚”位于尼日利亚拉各斯的一家网购仓储库房内，一名非洲员工正在分拣商品。

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非洲大陆自由贸易区协议（以下简称自贸协议）日前正式生效。自贸协议的生效，是非洲发展的一件里程碑事件，有望最终形成覆盖12亿人口、国内生产总值达2.5万亿美元的大市场，对非洲经济转型、提升其在全球贸易地位和价值链分工意义重大，将给非洲经济发展带来新动力。自贸协议生效后，中国与非洲国家将继续顺应经济全球化潮流，进一步加强双方合作，促进双方共同发展。

根据非洲大陆自由贸易区协议第二十三条规定，至少22个会员国签署自贸协议，并向非洲联盟委员会递交批准文书30天后自贸协议将正式生效。4月29日，塞拉利昂等22国完成递交批准文书，满足了自贸协议于5月30日生效的前提条件。据悉，目前非盟55个成员国中有52个已签署自贸协议，仅剩尼日利亚、贝宁和厄立特里亚尚未签署。签署自贸协议的52国中，有24个已经完成国内批准程序。

提升非洲制造能力和实现工业化

非洲大陆自由贸易区旨在通过降低关税、消除贸易壁垒，促进区域内贸易和投资发展，实现商品、服务、资金和人员在区域内的自由流动，将非洲各经济体汇聚成单一的大市场。2015年6月，非盟成员国启动非洲大陆自贸区谈判。2018年3月，44个非洲国家在卢旺达首都基加利举行的非盟首脑特别会议上，签署非洲大陆自由贸易区协议。一年多后自贸协议正式生效，显示非洲各国对这一协议充满期待。

非盟委员会主席法基表示，自贸协议的生效使拥有12亿人口、经济总量达2.5万亿美元的自贸区逐渐成为现实。联合国非洲经济委员会宏观经济和治理司首席政策顾问约瑟夫·阿塔—门萨表示，自贸协议将显著降低非洲大陆的贸易成本，这将创造更多的就业机会，现在是在非洲投资的最佳时机。

据非洲进出口银行的数据，非洲国家之间的贸易额仅为其总贸易额的15%，但是到2022年，这一比例预计会增加到52%。经过4年的谈判，自贸协议的机制将分阶段进行磋商，并将于2030年全面实施，目标是将取消90%的商品关税。

南非安全研究所非洲未来与创新部门负责人杰克·西里尔斯表示，自贸协议生效将帮助非洲大陆经济从主要出口大宗商品转向提升制造能力和实现工业化。他说，促进区域内贸易将提升非洲内部互联互通需求，促进公路和铁路建设，缩小非洲的基础设施差距。

建立全面自由贸易机制的第一步

不少分析认为，目前生效的自贸协议实际上仍是一个庞大的框架，距离正式运作还有较大距离。南非《商报》报道认为，协议生效是在非盟主持下非洲建立全面自由贸易机制的第一步，自贸协议的内容将通过后续附加的议定书不断充实。联合国前副秘书长兼非洲经济委员会执行秘书卡洛斯·洛佩斯表示，最终自贸协议的实施至少需要3年时间。他认为，自贸协议生效后需要各方大量工作。

南部非洲贸易法律中心的特鲁迪·哈岑伯格认为，自贸协议现在面临的最大挑战将是基于规则的执行力和各国贸易的透明度。

布鲁金斯学会非洲专家兰德里·西涅和柯莱特·范得维恩研究认为，围绕自贸协议进行的谈判将决定减少非洲内部贸易壁垒，但自贸协议的关键部分尚未完成，仍有许多工作要做——包括各国关税优惠和服务承诺的时间表、原产地规则、投资、知识产权、竞争以及可能的电子商务自贸协议。该研究认为，非盟、区域经济合作委员会和国际组织还应该为非洲的最不发达国家提供适当延长期，以及细化自贸协议的冲突管理机制。

根据卢旺达《新时代报》报道，各自贸协议签署国目前正围绕自贸协议框架进行谈判，议定书将规定原产地规则、关税优惠、支付和争端解决、非关税壁垒等问题，各方希望这一阶段的谈判将在2019年7月非盟首脑会议前完成。之后，签署国将进入谈判的第二阶段，处理与投资、竞争政策和知识产权有关的问题。预计今年7月在尼日尔举行的非盟首脑会议将为落实自贸协议提供具体的路线图。

中非构建更紧密的经贸合作关系

津巴布韦《周日邮报》6月2日刊登文章认为，中国在促成自贸协议的达成上起到了重要作用。中非在基础设施领域的合作正在继续推进，在整个非洲大陆的能源、电信和交通领域的合作也处于领先地位。中国的需求与非洲国家需求优势互补。文章认为，由于缺乏互联互通，非洲国家间贸易非常薄弱，不少非洲国家与欧盟的贸易量远远超过与非洲国家间的贸易量。中非合作极大促进了非洲内部的互联互通，而自贸协议将进一步提升相关基础设施的需要，这将带来非洲人口从农业劳动力向工业劳动力的转变，进一步促进非洲的工业化进程。

中国驻非盟使团团长刘豫锡近日对媒体表示，自贸协议生效后，中国与非洲国家将继续顺应经济全球化潮流，进一步加强双方合作，促进双方共同发展。他说，面对世界经济格局深刻调整，中非经贸合作呈现全方位、宽领域、多层次的强劲发展势头。中国连续10年成为非洲第一大贸易伙伴，对非累计投资超过1100亿美元。中非共建“一带一路”取得积极成果，中方与非洲39国和非盟委员会签署谅解备忘录，产能产业、基础设施等领域合作蓄势待发，经贸合作区、工业园合作蓬勃开展，极大促进非洲经济社会发展。

刘豫锡认为，从全球角度看，当前逆全球化、保护主义、单边主义思潮抬头，经贸摩擦增多，非洲自贸区建设有助于提振全球贸易便利化和自由化，为促进开放型世界经济注入新动力。中方欢迎非洲自贸区建设取得积极进展，支持非洲加快推进互联互通，愿与非方共同促进自由贸易体制建设。他说：“中非有望借非洲自贸区建设和‘一带一路’合作东风，构建更紧密的经贸合作关系。非洲自贸区有助于把中方发展经验、适用技术和资金与非洲丰富的自然和人力资源结合，为中非合作转型升级和提质增效注入新的活力。”

（本报约翰内斯堡6月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 17 版）

(责编：杨曦、付长超)